18:07 09.02.2026 (обновлено: 18:33 09.02.2026)
БРИКС обсуждает расширение сотрудничества с партнерами, заявил Рябков
БРИКС сейчас обсуждает, как расширить и нарастить формат сотрудничества с партнерами, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2026
в мире
россия
сергей рябков
брикс
россия
в мире, россия, сергей рябков, брикс
В мире, Россия, Сергей Рябков, БРИКС
Логотип БРИКС
Логотип БРИКС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип БРИКС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев - РИА Новости. БРИКС сейчас обсуждает, как расширить и нарастить формат сотрудничества с партнерами, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Двери в БРИКС все равно остаются открытыми. Страны, которые стремятся к вступлению в объединение, знают об этом. И БРИКС сейчас находится в процессе обсуждения того, как расширить и нарастить формат сотрудничества с партнерами", - сказал Рябков журналистам.
По его словам, расширение будет, "от него никто не отказывается".
"Вопрос "когда?" важен, но он не должен затенять содержательную сторону. БРИКС должна быть готова к тому, чтобы интеграция всех новичков происходила максимально эффективно, чтобы не возникало внутренних трений, напряженности. Вот в этом случае… БРИКС укрепится от расширения, от приема новых членов", - подчеркнул Рябков.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
БРИКС не будет устанавливать сроки для решений о расширении, заявил Рябков
В миреРоссияСергей РябковБРИКС
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала