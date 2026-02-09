https://ria.ru/20260209/briks-2073272372.html
БРИКС обсуждает расширение сотрудничества с партнерами, заявил Рябков
БРИКС сейчас обсуждает, как расширить и нарастить формат сотрудничества с партнерами, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев - РИА Новости. БРИКС сейчас обсуждает, как расширить и нарастить формат сотрудничества с партнерами, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Двери в БРИКС
все равно остаются открытыми. Страны, которые стремятся к вступлению в объединение, знают об этом. И БРИКС сейчас находится в процессе обсуждения того, как расширить и нарастить формат сотрудничества с партнерами", - сказал Рябков
журналистам.
По его словам, расширение будет, "от него никто не отказывается".
"Вопрос "когда?" важен, но он не должен затенять содержательную сторону. БРИКС должна быть готова к тому, чтобы интеграция всех новичков происходила максимально эффективно, чтобы не возникало внутренних трений, напряженности. Вот в этом случае… БРИКС укрепится от расширения, от приема новых членов", - подчеркнул Рябков.