БРИКС обсуждает расширение сотрудничества с партнерами, заявил Рябков

По его словам, расширение будет, "от него никто не отказывается".

"Вопрос "когда?" важен, но он не должен затенять содержательную сторону. БРИКС должна быть готова к тому, чтобы интеграция всех новичков происходила максимально эффективно, чтобы не возникало внутренних трений, напряженности. Вот в этом случае… БРИКС укрепится от расширения, от приема новых членов", - подчеркнул Рябков.