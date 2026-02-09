Рейтинг@Mail.ru
L'Oreal зарегистрировала несколько товарных знаков в России - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/brend-2073250483.html
L'Oreal зарегистрировала несколько товарных знаков в России
L'Oreal зарегистрировала несколько товарных знаков в России - РИА Новости, 09.02.2026
L'Oreal зарегистрировала несколько товарных знаков в России
Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal, которая в 2022 году заявила о временном закрытии магазинов в России, зарегистрировала в стране пять... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:56:00+03:00
2026-02-09T16:56:00+03:00
в мире
россия
париж
l'oreal
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073249958_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_141d12c46a31e548e32c5fba26564be2.jpg
https://ria.ru/20250422/rossija-2012683466.html
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073249958_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_17eea025d90c9ed6dafcdc6e12da61a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, париж, l'oreal, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
В мире, Россия, Париж, L'Oreal, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
L'Oreal зарегистрировала несколько товарных знаков в России

РИА Новости: L'Oreal зарегистрировала пять товарных знаков в России

© REUTERS / Stephanie LecocqЗдание штаб-квартиры французской компании L'Oreal в Клиши, Франция
Здание штаб-квартиры французской компании L'Oreal в Клиши, Франция - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© REUTERS / Stephanie Lecocq
Здание штаб-квартиры французской компании L'Oreal в Клиши, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal, которая в 2022 году заявила о временном закрытии магазинов в России, зарегистрировала в стране пять товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки о регистрации знаков поступали с января по март 2025 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года.
Теперь компания сможет продавать в России масла, парфюмерию, средства по уходу за кожей и волосами, косметику под товарными знаками: Alien, "Мэйбеллин", Pureology Professional Color Care, Lancome и Essie.
L'Oreal - французская компания, работает на рынке парфюмерии и косметики. Штаб-квартира располагается в пригороде Парижа.
Логотип Louis Vuitton в витрине ГУМа в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России
22 апреля 2025, 11:16
 
В миреРоссияПарижL'OrealФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала