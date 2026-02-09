Бразилия в январе сократила поставки кофе в Россию

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бразилия в январе сократила поставки кофе на российский рынок примерно на треть в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.

Если же анализировать месячную динамику, то к декабрю, когда сумма экспорта составила 66,5 миллиона долларов, показатель сократился уже почти вдвое.