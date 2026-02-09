Рейтинг@Mail.ru
Бразилия в январе сократила поставки кофе в Россию - РИА Новости, 09.02.2026
02:29 09.02.2026
Бразилия в январе сократила поставки кофе в Россию
Бразилия в январе сократила поставки кофе на российский рынок примерно на треть в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. РИА Новости, 09.02.2026
2026
Чашка кофе
Чашка кофе. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бразилия в январе сократила поставки кофе на российский рынок примерно на треть в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в январе бразильские компании экспортировали кофе в Россию на 35,7 миллиона долларов против 52,4 миллиона в том же месяце 2025 года. Таким образом, сумма поставок сократилась на 31,9%.
Аналитики дали позитивные прогнозы для ценителей кофе в России
1 февраля, 03:53
1 февраля, 03:53
Если же анализировать месячную динамику, то к декабрю, когда сумма экспорта составила 66,5 миллиона долларов, показатель сократился уже почти вдвое.
По итогам января Россия вошла в топ-10 импортеров бразильского кофе, расположившись по сумме закупок на седьмом месте. Больше всего кофе у Бразилии закупают США (166,2 миллиона долларов), Германия (140,6 миллиона долларов) и Италия (87,6 миллиона долларов).
Четвертым покупателем стала Япония (77,1 миллиона долларов), а вслед за ней расположились Бельгия (66,1 миллиона долларов) и Турция (39,6 миллиона долларов). Восьмым импортером стали Нидерланды (35,2 миллиона долларов), а девятым - Франция (30,2 миллиона долларов). Десятку замкнула Канада (29 миллионов долларов).
Бразилия в октябре поставила в Россию кофе на рекордную сумму
10 ноября 2025, 08:22
10 ноября 2025, 08:22
 
