При ночной атаке БПЛА в Орловской области никто не пострадал
При ночной атаке БПЛА в Орловской области никто не пострадал - РИА Новости, 09.02.2026
При ночной атаке БПЛА в Орловской области никто не пострадал
Никто не пострадал при ночной атаке БПЛА в Орловской области, повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
орловская область
При ночной атаке БПЛА в Орловской области никто не пострадал
Над Орловской областью сбили два беспилотника