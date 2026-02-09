Посол Георгий Борисенко: отношения России и Египта движутся к новым высотам

Египет, страна с выходом к двум морям и с несметным количеством памятников древности, остается излюбленным направлением отдыха российских туристов. О том, как россиянам вести себя в этой арабской стране, чтобы отдых прошел комфортно и безопасно, о перспективах открытия новых рейсов на египетские средиземноморские курорты, о том, отразились ли антироссийские санкции на темпах постройки АЭС "Эль-Дабаа", о поставках российской пшеницы в Египет и о многом другом в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника рассказал посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

– Георгий Евгеньевич, вы занимаете должность посла России в Египте уже около шести лет. Каковы ваши впечатления об этой стране, ее жителях и традициях? Какие у вас любимые места в Египте?

– Египет – замечательная страна, колыбель цивилизации. Именно здесь пять тысяч лет назад фактически образовалось первое государство на планете. Египтяне – добрые и отзывчивые люди, они прекрасно относятся к России и российскому руководству и помнят ту большую роль, которую наша страна сыграла в 1950-1960-е годы, когда Египет обрел полную и реальную независимость от западных держав, выстраивал свою экономику, фактически проводил индустриализацию с помощью Советского Союза и укреплял свои вооруженные силы. Отношение здесь к нашей стране самое благоприятное. Это, конечно, очень приятно и позволяет развивать наши отношения, которые действительно поступательно движутся к новым высотам и уже достигли уровня стратегического партнерства.

Конечно, смотреть на разные египетские достопримечательности – очень интересно. Это страна, где сконцентрированы сразу несколько цивилизаций – древнеегипетская, греческая, римская, христианская, коптская, арабская, частично турецкая. Я с удовольствием посещаю древние пирамиды на плато Гизы. Но это не единственные пирамиды, существующие в Египте. Здесь очень много есть чего посмотреть, чем активно пользуются российские туристы.

– Что вы можете посоветовать российским туристам для того, чтобы их времяпровождение в Египте получилось максимально комфортным, спокойным и безопасным?

– Египет предоставляет много возможностей для отдыха. Это и так называемый пляжный отдых, например, на курортах Красного моря. Сейчас египетские власти активно развивают средиземноморское побережье, где тоже можно прекрасно отдохнуть. Безусловно, заслуживают большого внимания все те достопримечательности, которые есть в Египте. Наши туристы это хорошо знают. Естественно, необходимо во время пребывания в другой стране руководствоваться теми правилами и традициями, которые существуют в этом государстве. В частности, Египет – государство, которое живет в рамках исламского мира, поэтому есть свои каноны, которые необходимо соблюдать, тем более выезжая из туристических зон. Это связано и с одеждой, и с отношениями между полами. Но, в принципе, как я уже сказал, египтяне очень по-доброму и приветливо относятся к России и к российским туристам. Поэтому они всегда сами стараются сделать их пребывание в своей стране максимально комфортным.

– Когда у туристов, да и в целом соотечественников случаются какие-то проблемы в Египте, насколько быстро они обычно решаются?

– Посольство и генеральные консульства России в Хургаде и в Александрии стараются максимально быстро реагировать на обращения о помощи, которые мы получаем со стороны соотечественников, приезжающих в Египет на отдых или по делам. Подобные случаи и проблемы, естественно, возникают – кто-то теряет документы или деньги, у кого-то происходят несчастные случаи. Всегда российские дипломаты стараются прийти на помощь: оформить какие-то документы на возвращение в Россию взамен потерянного паспорта: оформить свидетельство на возвращение, либо помочь связаться с родственниками в России в случае утраты денежных средств, либо помогают связываться с местными правоохранительными органами, если случаются какие-то конфликтные ситуации. Если кто-то из наших граждан оказывается в местных больницах, и мы про это знаем, то стараемся отслеживать пребывание, ход лечения и дальнейшее возвращение на Родину. Стараемся делать все от нас зависящее в координации с египетскими властями.

– Некоторые телеграм-каналы периодически заявляют о массовых отравлениях, вирусах или нашествиях клопов в египетских отелях. Насколько такие утверждения вообще соответствуют действительности?

– Безусловно, случаются иногда какие-то пищевые отравления или инциденты, но подобные случаи в Египте происходят отнюдь не чаще, чем в других странах мира или на российских курортах. Это обыденность, которая присуща абсолютно всем странам. Власти Египта стараются делать отдых российских туристов и пребывание максимально комфортным, поэтому следят за тем, как питание налажено в разных гостиницах, как работает транспорт, используемый туристами. Дорожно-транспортные происшествия имеют место быть и, к сожалению, иногда бывают и трагические эпизоды. Это происходит во всех странах мира, в том числе и в России. Невозможно никогда на 100% быть застрахованным от подобных ситуаций. Но в целом египетские власти, конечно, стараются выдерживать марку одного из ведущих туристических центров мира с тем, чтобы привлекать в свою страну как можно больше туристов, и очень заинтересованы в приезде наших соотечественников.

– Согласно статистике, поток туристов из России в Египет растет в последние годы. В этой связи вопрос: прослеживается ли тенденция на расширение авиасообщения между двумя странами?

– Туристический поток действительно увеличивается. С 2021 года у нас восстановилось прямое авиационное сообщение. В настоящее время из целого ряда городов России в день совершается около 20 рейсов в три египетских города – Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Кроме того, сейчас рассматривается возможность открытия полетов из России в Александрию и также, может быть, чуть позднее в Эль-Аламейн. Они расположены на средиземноморском побережье Египта. Это именно та часть страны, которая в последние годы стала динамично открываться для иностранных туристов. Там сейчас активно развивается туристическая инфраструктура. У нас в России более 50 аэропортов имеют полномочия на отправку рейсов в Египет. В реальности такие полеты осуществляются на данный момент из меньшего числа аэропортов. Сдерживающим фактором остается нехватка самолетного парка. Если удастся преодолеть эту проблему, то я думаю, что турпоток увеличится еще больше. В прошлом году он, по предварительным оценкам, превысил 1,6 миллиона туристов. Многие российские граждане с удовольствием приезжают в Египет. Уверен, что количество российских туристов, посещающих в Египет, будет увеличиваться.

– Есть ли понимание, когда могут быть запущены рейсы из России в Александрию и Эль-Аламейн?

– Пока точные сроки не определены. Предположительно, аэропорт Александрии – Борг-эль-Араб – будет быстрее готов к приему этих рейсов, а аэропорт в Эль-Аламейне, наверное, еще какое-то время будет проводить эту подготовку. Все подготовительные процедуры необходимы для обеспечения безопасности полетов с тем, чтобы исключить любые возможности проведения каких-либо диверсионных или террористических актов в отношении российских граждан и самолетов, которые вылетают из Египта в Россию. Компетентные российские ведомства очень тщательно занимаются этим вопросом во взаимодействии с властями Египта, которые чутко прислушиваются к тем рекомендациям, которые высказывают наши специалисты, и следуют этим установкам для того, чтобы отдых и пребывание российских граждан в России были и комфортными, и безопасными.

– Еще один вопрос про авиасообщение. Помимо надежных авиакомпаний есть и проблемные, у которых порой случаются задержки рейсов, например, Al Masria. Какие меры обсуждаются и принимаются для решения данной проблемы?

– Российские авиационные власти указывают некоторым египетским компаниям, которые слишком уж часто допускают подобные сбои, на то, что необходимо принять исчерпывающие меры для того, чтобы избегать подобных ситуаций. Как я уже сказал, проблема упирается в недостаток авиационного парка, поэтому приходится зачастую искать и подбирать борта для выполнения рейсов с других направлений или искать компании, которые могли бы подключиться к перевозке туристов между Россией и Египтом. Все это свидетельствует о высоком спросе на перевозки. Если в конечном счете удастся преодолеть проблему с нехваткой самолетов, то, как я уже сказал, количество россиян, отправляющихся на отдых в Египет, будет продолжать расти.

– Можно ли говорить о росте товарооборота между Россией и Египтом?

– Торговля между Россией и Египтом растет устойчивыми темпами. По предварительным российским статистическим подсчетам в 2025 году товарооборот превысил 10,5 миллиардов долларов США. Это новый рекорд. Годом ранее его объем составлял 9,3 миллиарда долларов США. Так что, рост, как видите, достаточно существенный. И он происходит по самым разным направлениям. Египет остается крупнейшим покупателем российского зерна. Здесь российскую пшеницу очень хорошо знают и ценят. Но и другие виды российской продукции, в том числе технические изделия, сюда также поступают. Мы рассчитываем на то, что наша торговля по самым разным направлениям будет демонстрировать устойчивый прирост и дальше.

– Есть ли данные по объему поставок пшеницы за 2025 год?

– В 2025 году Россия поставила в Египет более восьми миллионов тонн пшеницы. Фактически мы удовлетворили все те заявки, которые подавали наши египетские партнеры на приобретение российского зерна. И мы можем поставлять сюда еще больше. Египет в последние годы делает ставку на наращивание собственного производства пшеницы, пытается культивировать новые территории, находящиеся в пустынной местности, подводя туда каналы, чтобы выращивать больше пшеницы на своей земле. Однако по-прежнему остается пока крупнейшим покупателем пшеницы на мировом рынке, поскольку население Египта превышает 108 миллионов человек, а плодородная почва сконцентрирована только вдоль реки Нил. Огромные территории страны, больше 90% площади, – это пустыня, поэтому плодородной земли просто не хватает для удовлетворения собственных потребностей. Как я сказал, ведется активная работа по культивации новых территорий, расположенных в пустыне. Для этого, конечно, требуется обильное орошение.

– Влияют ли санкции Запада на реализацию таких проектов, как АЭС "Эль-Дабаа" и российская промышленная зона?

– Конечно, западные санкции создают определенные проблемы с реализацией флагманских проектов России в Египте, поскольку они действуют в том числе и против российских компаний, участвующих в строительстве АЭС "Эль-Дабаа". Тем не менее, строительство идет строго по графику, который был утвержден президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в декабре 2020 года, даже иногда с опережением этих сроков. В 2028 году должен заработать первый из четырех реакторов, которые будут установлены на АЭС. В2030 году станция начнет работать уже на полную мощь. В строительстве заняты несколько тысяч специалистов из нашей страны. Это сотрудники "Росатома" и его подрядных организаций. Кроме того, занято порядка 20 тысяч египтян, то есть строительство станции уже создало большое количество рабочих мест для граждан Египта. В дальнейшем египтяне будут эксплуатировать эту станцию, для чего сейчас молодые представители Египта обучаются в России в вузах, входящих в число опорных университетов "Росатома". Они готовятся к тому, чтобы взять на себя управление этой электростанцией.