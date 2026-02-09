Рейтинг@Mail.ru
Самая низкая безработица среди стран G20 в 2025 году оказалась в России
Хорошие новости
 
01:44 09.02.2026
Самая низкая безработица среди стран G20 в 2025 году оказалась в России
Самая низкая безработица среди стран G20 в 2025 году оказалась в России - РИА Новости, 09.02.2026
Самая низкая безработица среди стран G20 в 2025 году оказалась в России
Самая низкая безработица в странах "Большой двадцатки" по итогам 2025 года была в России, сильнее всего она подскочила в Великобритании и Франции, выяснило РИА... РИА Новости, 09.02.2026
2026
Самая низкая безработица среди стран G20 в 2025 году оказалась в России

РИА Новости: самая низкая безработица в G20 в 2025 году была в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сотрудник за работой в офисе
Сотрудник за работой в офисе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудник за работой в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Самая низкая безработица в странах "Большой двадцатки" по итогам 2025 года была в России, сильнее всего она подскочила в Великобритании и Франции, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
Доля безработных в России в декабре 2025 года составила 2,2%, уменьшившись по сравнению с уровнем 2024 года на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным значением среди государств "Большой двадцатки".
Трудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Безработица в России в декабре выросла до 2,2 процентов
6 февраля, 19:04
Чуть выше показатель – 2,4% - был в Мексике, при этом там уровень незанятого населения не менялся по сравнению с концом 2024 года. А вот в Японии доля незанятых выросла на 0,2 процентного пункта – до 2,6%.
Самая высокая безработица в странах "Большой двадцатки" зафиксирована в Южной Африке – там она составляет 31,9%. Кроме того, существенные уровни незанятого населения были во Франции и Турции (по 7,7%), а также в Канаде (6,8%).
Девять крупнейших экономик мира в минувшем году зафиксировали рост безработицы. Сильнее всего она увеличилась в Великобритании - там, по последним доступным данным, доля безработного населения составила 5,1% в ноябре 2025 года против 4,4% в декабре 2024 года.
Во Франции показатель за 2025 год вырос на 0,4 процентного пункта. В тройку по росту безработного населения также вошли США, Германия и Южная Корея, где значение за год выросло на 0,3 процентного пункта.
В семи странах, наоборот, уровень безработицы снизился. Лидером здесь стала Индия, где доля незанятых упала на 1,6 процентного пункта - до 4,8%, что для страны стало минимумом для конца года за много лет.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин призвал снизить дифференциацию безработицы между регионами
25 декабря 2025, 14:46
 
Хорошие новостиФранцияРоссияВеликобританияБольшая двадцаткаВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
