19:04 09.02.2026 (обновлено: 19:08 09.02.2026)
Важно работать над готовностью отражать угрозы в ОДКБ, заявил Белоусов
Важно работать над готовностью отражать угрозы в ОДКБ, заявил Белоусов
Важно работать над готовностью отражать угрозы в ОДКБ, заявил Белоусов

Белоусов: важно продолжать работу по отражению угроз и вызовов в ОДКБ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Важно продолжать работу по обеспечению готовности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы в условиях сложной военно-политической обстановки, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Министр обороны РФ провел переговоры с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым, отметили в российском военном ведомстве.
"В условиях сложной военно-политической обстановки важно продолжать работу по обеспечению готовности Организации адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы", – подчеркнул министр обороны РФ.
Он отметил, что в Организации создана и совершенствуется система кризисного реагирования, сформированы коллективные силы ОДКБ, а также регулярно проводятся мероприятия боевой подготовки.
"За годы существования Организации проделана большая работа по развитию её военной составляющей", – сказал Белоусов.
Он также поздравил Масадыкова с назначением на должность генерального секретаря ОДКБ и выразил уверенность, что его пребывание на этом посту будет способствовать дальнейшему укреплению Организации.
"Желаю Вам успехов в дальнейшей деятельности на благо укрепления ОДКБ", – добавил Белоусов.
В свою очередь Масадыков предложил обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, добавили в Минобороны РФ.
"Речь, конечно, прежде всего о развитии военной составляющей", – подчеркнул он.
В ходе встречи рассмотрены подходы Минобороны России к реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ в 2026 году. В частности, обсуждены вопросы развития компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, военного образования, порядка проведения мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки в рамках Организации, подчеркнули в Минобороны России.
В 2026 году Россия председательствует в ОДКБ. Масадыков с 1 января вступил в должность генсека ОДКБ.
 
ОДКБВ мире
 
 
