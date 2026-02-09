Важно работать над готовностью отражать угрозы в ОДКБ, заявил Белоусов

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Важно продолжать работу по обеспечению готовности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы в условиях сложной военно-политической обстановки, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Министр обороны РФ провел переговоры с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым, отметили в российском военном ведомстве.

"В условиях сложной военно-политической обстановки важно продолжать работу по обеспечению готовности Организации адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы", – подчеркнул министр обороны РФ.

Он отметил, что в Организации создана и совершенствуется система кризисного реагирования, сформированы коллективные силы ОДКБ, а также регулярно проводятся мероприятия боевой подготовки.

"За годы существования Организации проделана большая работа по развитию её военной составляющей", – сказал Белоусов.

Он также поздравил Масадыкова с назначением на должность генерального секретаря ОДКБ и выразил уверенность, что его пребывание на этом посту будет способствовать дальнейшему укреплению Организации.

"Желаю Вам успехов в дальнейшей деятельности на благо укрепления ОДКБ", – добавил Белоусов.

В свою очередь Масадыков предложил обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, добавили в Минобороны РФ.

"Речь, конечно, прежде всего о развитии военной составляющей", – подчеркнул он.

В ходе встречи рассмотрены подходы Минобороны России к реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ в 2026 году. В частности, обсуждены вопросы развития компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, военного образования, порядка проведения мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки в рамках Организации, подчеркнули в Минобороны России.