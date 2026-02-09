Депутат рассказал, за что Запад ненавидит Белоруссию

МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Запад ненавидит Белоруссию и хочет осуществить в ней госпереворот потому, что республика выбрала курс на союз с Россией, заявил заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.

Он отметил, что Запад пытается использовать выборы в Белоруссии и в России как возможность осуществить госпереворот.

"Вот сейчас они готовятся к 2029-2030 году. У нас единый день голосования в 2029 году, выборы президента в 2030 году. Вот будут готовиться", - сказал Гайдукевич.