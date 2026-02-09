Депутат рассказал, за что Запад ненавидит Белоруссию

МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Запад ненавидит Белоруссию и хочет осуществить в ней госпереворот потому, что республика выбрала курс на союз с Россией, заявил заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.
Он прокомментировал данные СВР РФ, которая в понедельник сообщила, что страны Запада через НПО намерены попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии. В частности, предполагается сформировать подрывной ресурс с прицелом на выборы 2030 года, для реализации сценария "цветной революции" стоит задача подыскать в Белоруссии новых "либеральных пассионариев".
"Мы эти все планы знаем и сделаем все, чтобы они никогда не осуществились. А Запад нас ненавидит только за одно. Они ненавидят нас за то, что мы суверенные, за то, что мы независимые, и за то, что мы выбрали курс на союз с Россией. Вот за это они нас не любят", - сказал Гайдукевич на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам депутата, Запад ведет против Белоруссии гибридную войну с момента прихода к власти президента республики Александра Лукашенко. "Они знают, что мы никому не угрожаем, что мы никогда ни на кого не нападем. Почему они хотят власть в Беларуси поменять? Причина одна - то, что Александр Лукашенко, придя к власти, взял курс на союз с Российской Федерацией. То есть, союз с Россией укрепляет государственность Беларуси, укрепляет суверенитет Беларуси. Делает и Беларусь, и Россию сильнее. Вот это Западу не нравится", - указал парламентарий.
Гайдукевич заявил, что бывшие республики Советского Союза используются Западом для реализации проекта "анти-Россия".
"Они не хотят, чтобы там люди жили хорошо. Зачем им конкуренты? Им плевать там на людей. Посмотрите на Украину. Гибнут украинцы каждый день. Что, кто-то (на Западе - ред.) переживает, что они гибнут? Нет, им все равно. Вот "анти-Россия" - хорошо. Поэтому они рассматривают любую постсоветскую страну как "анти-Россию", - указал замглавы комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента.
Он отметил, что Запад пытается использовать выборы в Белоруссии и в России как возможность осуществить госпереворот.
"Вот сейчас они готовятся к 2029-2030 году. У нас единый день голосования в 2029 году, выборы президента в 2030 году. Вот будут готовиться", - сказал Гайдукевич.
Депутат пояснил, что для таких целей западные кураторы будут пытаться вырастить лидеров новых "пятых колонн" внутри Белоруссии и России, в том числе путем организации различных НПО, подкупа чиновников. По его мнению, на покинувших Белоруссию представителей оппозиции Запад уже не рассчитывает. "Пятая колонна", которая в Польше и Литве, эти там тихановские, вот эти все, шушера эта вся. Они в них не верят. Они их рассматривают как бизнес-проект: они половину денег "пилят" и их держат для легитимизации своих действий. Мол, это не мы, вот это ваша оппозиция", - рассказал Гайдукевич.