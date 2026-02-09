https://ria.ru/20260209/belgorod-2073263225.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.02.2026
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:36:00+03:00
2026-02-09T17:36:00+03:00
2026-02-09T17:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986008907_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_46be5d4f19dbed63d9115b88ceb3c3b8.jpg
https://ria.ru/20260209/belgorod-2073253911.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986008907_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_d3380f6321964425a04de9b18550e17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгородской области отменили ракетную опасность