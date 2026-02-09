В Белгородской области отменили ракетную опасность

Из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности украинских военных в приграничных районах с 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа того же года обстановку в области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.