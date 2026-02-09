https://ria.ru/20260209/belgorod-2073253911.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.02.2026
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:09:00+03:00
2026-02-09T17:09:00+03:00
2026-02-09T17:10:00+03:00
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986010495_0:76:2982:1753_1920x0_80_0_0_a823aa3401a2e560992d008033130136.jpg
https://ria.ru/20260209/belgorod-2073220361.html
белгородская область
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков: на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность