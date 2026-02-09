https://ria.ru/20260209/belgorod-2073220361.html
В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса
В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса - РИА Новости, 09.02.2026
В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса
Воронка, предположительно, от боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружена на территории предприятия в Белгороде, место обследуют саперы, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:24:00+03:00
2026-02-09T15:24:00+03:00
2026-02-09T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгород
белгородская область
