В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса - РИА Новости, 09.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 09.02.2026 (обновлено: 16:25 09.02.2026)
В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса
Воронка, предположительно, от боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружена на территории предприятия в Белгороде, место обследуют саперы, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 09.02.2026
белгород, белгородская область, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине
В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса

В Белгороде в промзоне обнаружили воронку, вероятно, от боеприпаса HIMARS

Воронка от боеприпаса на территории предприятия в Белгороде
Воронка от боеприпаса на территории предприятия в Белгороде - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Воронка от боеприпаса на территории предприятия в Белгороде
БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Воронка, предположительно, от боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружена на территории предприятия в Белгороде, место обследуют саперы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"На территории одного из предприятий в промзоне Белгорода была обнаружена воронка от боеприпаса, предположительно, от установки РСЗО HIMARS. Место сейчас оцеплено сотрудниками МВД, его обследуют саперы министерства обороны РФ, "БАРС-Белгород" и МЧС", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что после результатов исследования примут решение о дальнейших действиях. На месте происшествия работают все экстренные службы.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале уточнил, что снаряд пробил крышу предприятия и бетонную стяжку пола. Пострадавших нет, подчеркнул глава города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
