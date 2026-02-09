В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса

БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Воронка, предположительно, от боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружена на территории предприятия в Белгороде, место обследуют саперы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор добавил, что после результатов исследования примут решение о дальнейших действиях. На месте происшествия работают все экстренные службы.