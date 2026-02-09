Белгородскую область за сутки атаковали 50 беспилотников

БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 муниципалитетов Белгородской области 50 беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 20 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 23 снаряда и 26 БПЛА сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 4 частных домовладениях, на социальном объекте, объекте инфраструктуры и 8 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Мешковое, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Бондаренков произведены атаки 12 беспилотников, 7 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский округ атакован 3 беспилотниками, над Белгородом, Белгородским округом, Старооскольским и Губкинским округами сбиты 6 беспилотников. По словам главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 23 боеприпаса и нанесены удары 29 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.