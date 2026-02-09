Рейтинг@Mail.ru
Белгородскую область за сутки атаковали 50 беспилотников
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 09.02.2026
Белгородскую область за сутки атаковали 50 беспилотников
Белгородскую область за сутки атаковали 50 беспилотников
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 муниципалитетов Белгородской области 50 беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава... РИА Новости, 09.02.2026
2026
Белгородскую область за сутки атаковали 50 беспилотников

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 50 беспилотниками за сутки

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Последствия ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 муниципалитетов Белгородской области 50 беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 20 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 23 снаряда и 26 БПЛА сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 4 частных домовладениях, на социальном объекте, объекте инфраструктуры и 8 транспортных средствах.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Гладков сообщил о запуске в МAX карты для помощи жителям после обстрелов
7 февраля, 10:29
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Мешковое, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Бондаренков произведены атаки 12 беспилотников, 7 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский округ атакован 3 беспилотниками, над Белгородом, Белгородским округом, Старооскольским и Губкинским округами сбиты 6 беспилотников. По словам главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 23 боеприпаса и нанесены удары 29 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Белгородские власти готовы на время вывезти школьников в другие регионы
8 февраля, 20:11
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
