В Белгороде восстановили подачу тепла

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Отопление в Белгороде восстановлено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее он сообщал, что проблемы с газоснабжением, подачей холодной воды и водоотведением устранены в Белгороде, но оставалась проблема с отоплением. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде были переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ.
"Дорогие друзья, героические усилия наших энергетиков и тепловиков привели к тому, что подача тепла в Белгороде восстановлена", - сказал Гладков в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Он отметил, что более 60 домов пока еще не подключены к теплу, работы продолжаются.