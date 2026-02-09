https://ria.ru/20260209/bashkiriya-2073182978.html
Глава Башкирии призвал сломать систему сокрытия травли детей в школах
Глава Башкирии призвал сломать систему сокрытия травли детей в школах - РИА Новости, 09.02.2026
Глава Башкирии призвал сломать систему сокрытия травли детей в школах
Систему сокрытия травли детей в школах необходимо сломать и поощрять тех, кто выявляет такие факты и борется с ними, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:30:00+03:00
2026-02-09T13:30:00+03:00
2026-02-09T13:30:00+03:00
общество
уфа
радий хабиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933966419_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_d242eaedf2ff2be16750825c55d2c577.jpg
https://ria.ru/20260129/kriminal-2070818483.html
https://ria.ru/20260205/gubernator-2072385770.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933966419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10ad6dfd5536d6c12d7ae1317455a33b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, уфа, радий хабиров
Общество, Уфа, Радий Хабиров
Глава Башкирии призвал сломать систему сокрытия травли детей в школах
Хабиров после ЧП в уфимской школе призвал сломать систему сокрытия буллинга
КАЗАНЬ, 9 фев – РИА Новости. Систему сокрытия травли детей в школах необходимо сломать и поощрять тех, кто выявляет такие факты и борется с ними, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
"К сожалению, жизнь устроена так: когда в школе какие-то происходят события, очень всегда у руководителей… большой соблазн такие вещи скрывать. Потому что это влияет, понятно, на оценку деятельности школы, на рейтинги. Нам надо поломать эту систему", - сказал Хабиров
на оперативном совещании в правительстве республики.
Он считает, что надо поощрять тех, кто вскрывает факты издевательств школьников над другими учениками. Глава Башкирии добавил, что пока не знает, как бороться с замалчиванием, но руководство республики, все заинтересованные службы работают над этим вопросом.
По мнению Хабирова, люди живут "не в стерильном мире", порой детей подталкивают к негативным поступкам, поэтому крайне важно понимать, что происходит, предсказывать и предотвращать подобное.
Глава республики напомнил, что если подтвердится факт буллинга в уфимской гимназии № 16 и выяснится, что школа не придавала значения происходящему, будут приняты кадровые решения относительно руководства учебного заведения.
"Если допускают у себя в школе такое и это приводит к тяжелым последствиям, значит, мы должны с этими людьми прощаться", - подчеркнул он.
Утром 3 февраля девятиклассник совершил нападение в гимназии № 16 в Уфе
. С собой у него был игрушечный автомат, из которого он выстрелил пластиковыми пулями в сторону учителя и трех одноклассников, после чего взорвал петарду. Также у подростка был небольшой нож. Нападавшего задержали. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности.