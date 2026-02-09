Рейтинг@Mail.ru
Глава Башкирии призвал сломать систему сокрытия травли детей в школах
13:30 09.02.2026
Глава Башкирии призвал сломать систему сокрытия травли детей в школах
Глава Башкирии призвал сломать систему сокрытия травли детей в школах
Систему сокрытия травли детей в школах необходимо сломать и поощрять тех, кто выявляет такие факты и борется с ними, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
Глава Башкирии призвал сломать систему сокрытия травли детей в школах

Хабиров после ЧП в уфимской школе призвал сломать систему сокрытия буллинга

КАЗАНЬ, 9 фев – РИА Новости. Систему сокрытия травли детей в школах необходимо сломать и поощрять тех, кто выявляет такие факты и борется с ними, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
"К сожалению, жизнь устроена так: когда в школе какие-то происходят события, очень всегда у руководителей… большой соблазн такие вещи скрывать. Потому что это влияет, понятно, на оценку деятельности школы, на рейтинги. Нам надо поломать эту систему", - сказал Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.
Он считает, что надо поощрять тех, кто вскрывает факты издевательств школьников над другими учениками. Глава Башкирии добавил, что пока не знает, как бороться с замалчиванием, но руководство республики, все заинтересованные службы работают над этим вопросом.
По мнению Хабирова, люди живут "не в стерильном мире", порой детей подталкивают к негативным поступкам, поэтому крайне важно понимать, что происходит, предсказывать и предотвращать подобное.
Глава республики напомнил, что если подтвердится факт буллинга в уфимской гимназии № 16 и выяснится, что школа не придавала значения происходящему, будут приняты кадровые решения относительно руководства учебного заведения.
"Если допускают у себя в школе такое и это приводит к тяжелым последствиям, значит, мы должны с этими людьми прощаться", - подчеркнул он.
Утром 3 февраля девятиклассник совершил нападение в гимназии № 16 в Уфе. С собой у него был игрушечный автомат, из которого он выстрелил пластиковыми пулями в сторону учителя и трех одноклассников, после чего взорвал петарду. Также у подростка был небольшой нож. Нападавшего задержали. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности.
