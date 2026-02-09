Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле проводят проверку после избиения инвалида в лифте - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 09.02.2026 (обновлено: 12:13 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/barnaul-2073135429.html
В Барнауле проводят проверку после избиения инвалида в лифте
В Барнауле проводят проверку после избиения инвалида в лифте - РИА Новости, 09.02.2026
В Барнауле проводят проверку после избиения инвалида в лифте
Барнаульские полицейские начали проверку по факту избиения инвалида в лифте, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:33:00+03:00
2026-02-09T12:13:00+03:00
происшествия
барнаул
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073134523_43:0:1280:696_1920x0_80_0_0_dd50aa24eccefa25645a4cebb3b861ff.jpg
https://ria.ru/20251225/krasnojarsk-2064505645.html
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073134523_290:0:1218:696_1920x0_80_0_0_12de47116dfd4c97950a432f05f35337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, барнаул, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Барнаул, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Барнауле проводят проверку после избиения инвалида в лифте

В Барнауле полиция проводит проверку после избиения инвалида в лифте

© СоцсетиКадр видео избиения инвалида в лифте в Барнауле
Кадр видео избиения инвалида в лифте в Барнауле - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Соцсети
Кадр видео избиения инвалида в лифте в Барнауле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 9 фев — РИА Новости. Барнаульские полицейские начали проверку по факту избиения инвалида в лифте, сообщили в региональном главке МВД.
"Заявление зарегистрировано. <…> Гражданин направлен для прохождения судебно-медицинского обследования с целью определения степени тяжести вреда здоровью", — говорится в публикации.
Внимание полиции привлекло появившееся в соцсетях видео из лифта в одном из домов в Индустриальном районе. На записи один мужчина избивает другого. После этого пострадавший обратился в полицию.
Позже стало известно, что краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, нападавший — тренер одной из спортивных школ, в момент инцидента он был пьян. Доклад о ходе расследования представят главе СК Александру Бастрыкину.
В Красноярске задержали блогеров, снимавших видео с издевками над детьми и инвалидами - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Красноярске задержали блогеров за издевательства над детьми и инвалидами
25 декабря 2025, 08:46
 
ПроисшествияБарнаулМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала