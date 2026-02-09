В Барнауле проводят проверку после избиения инвалида в лифте

БАРНАУЛ, 9 фев — РИА Новости. Барнаульские полицейские начали проверку по факту избиения инвалида в лифте, сообщили в региональном главке МВД.
"Заявление зарегистрировано. <…> Гражданин направлен для прохождения судебно-медицинского обследования с целью определения степени тяжести вреда здоровью", — говорится в публикации.
Внимание полиции привлекло появившееся в соцсетях видео из лифта в одном из домов в Индустриальном районе. На записи один мужчина избивает другого. После этого пострадавший обратился в полицию.
Позже стало известно, что краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, нападавший — тренер одной из спортивных школ, в момент инцидента он был пьян. Доклад о ходе расследования представят главе СК Александру Бастрыкину.
