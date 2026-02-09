Рейтинг@Mail.ru
04:04 09.02.2026
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят в барах
Средний чек россиян в барах в прошлом году составил 809 рублей, увеличившись в годовом выражении всего на 1%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". РИА Новости, 09.02.2026
Общество, Россия
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Средний чек россиян в барах в прошлом году составил 809 рублей, увеличившись в годовом выражении всего на 1%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"В барах средний чек за 2025 год составил 809 рублей, что на 1% выше показателей 2024 года", - подсчитали аналитики, изучив продажи за 2024 и 2025 годы.
Кроме того, аналитики изучили траты россиян на алкоголь в несетевой рознице. По их данным, самый популярный алкогольный напиток у россиян - пиво. На него в 2025 году приходилось 59% продаж в категории.
Средний чек за бутылку пива в таких магазинах составляет 151 рубль.
