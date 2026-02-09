Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят в барах

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Средний чек россиян в барах в прошлом году составил 809 рублей, увеличившись в годовом выражении всего на 1%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".

"В барах средний чек за 2025 год составил 809 рублей, что на 1% выше показателей 2024 года", - подсчитали аналитики, изучив продажи за 2024 и 2025 годы.

Кроме того, аналитики изучили траты россиян на алкоголь в несетевой рознице. По их данным, самый популярный алкогольный напиток у россиян - пиво. На него в 2025 году приходилось 59% продаж в категории.