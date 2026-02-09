В России создадут единый реестр банковских карт

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В России в течение года создадут единый реестр банковских карт, сообщил замминистра цифрового развития Иван Лебедев.
"Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить единую по всей стране базу, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина в каком банке оформлено карт", — сказал он, выступая в Госдуме.
Лебедев добавил, что ЦБ и Минцифры хорошо поработали над этим вопросом, все чувствительные моменты сняты.
"Сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере", — отметил замминистра.
В Банке России рассказали РИА Новости, что прорабатывают создание такого реестра, сроки его запуска и необходимые изменения законодательства в рамках проекта Антифрод 2.0.
В начале марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество карт на человека для борьбы с дропперами: в одном банке до пяти штук, в разных — до 20. Она выразила уверенность, что права добросовестных россиян такая мера не нарушит, но позволит побороть "веерный выпуск" карт.