15:28 09.02.2026 (обновлено: 19:37 09.02.2026)
В России создадут единый реестр банковских карт
экономика, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
В России создадут единый реестр банковских карт

Минцифры: в течение года ЦБ создаст единый реестр банковских карт россиян

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В России в течение года создадут единый реестр банковских карт, сообщил замминистра цифрового развития Иван Лебедев.
"Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить единую по всей стране базу, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина в каком банке оформлено карт", — сказал он, выступая в Госдуме.

Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Юрист объяснил, за какие слова банки могут заблокировать перевод
29 января, 03:18
Лебедев добавил, что ЦБ и Минцифры хорошо поработали над этим вопросом, все чувствительные моменты сняты.
"Сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере", — отметил замминистра.

В Банке России рассказали РИА Новости, что прорабатывают создание такого реестра, сроки его запуска и необходимые изменения законодательства в рамках проекта Антифрод 2.0.
В начале марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество карт на человека для борьбы с дропперами: в одном банке до пяти штук, в разных — до 20. Она выразила уверенность, что права добросовестных россиян такая мера не нарушит, но позволит побороть "веерный выпуск" карт.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Юрист объяснил, как отвечать на вопросы банка, чтобы не блокировали счет
23 января, 02:10
 
ЭкономикаВадим УваровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
