Азербайджан и Иран обсуждают открытие сухопутной границы , пишут СМИ
15:17 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/azerbaydzhan-2073218741.html
Азербайджан и Иран обсуждают открытие сухопутной границы , пишут СМИ
Азербайджан и Иран обсуждают открытие сухопутной границы , пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
Азербайджан и Иран обсуждают открытие сухопутной границы , пишут СМИ
Представители Азербайджана и Ирана обсуждают возможность возобновления пассажирских перевозок через сухопутную границу, которая закрыта с марта 2020 года,... РИА Новости, 09.02.2026
Азербайджан и Иран обсуждают открытие сухопутной границы , пишут СМИ

БАКУ, 9 фев – РИА Новости. Представители Азербайджана и Ирана обсуждают возможность возобновления пассажирских перевозок через сухопутную границу, которая закрыта с марта 2020 года, сообщает азербайджанский новостной портал "Ахар" со ссылкой на заявление иранского министра культурного наследия, туризма и ремесел Резу Салехи Амири.
"Баку и Тегеран обсуждают возможность возобновления пассажирских перевозок через сухопутную границу", - пишет "Ахар".
Сухопутная граница Азербайджана и Ирана закрыта с марта 2020 года.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Азербайджан заявил, что его территория не будет использоваться против Ирана
30 января, 00:02
 
