Азербайджан и Иран обсуждают открытие сухопутной границы , пишут СМИ
Представители Азербайджана и Ирана обсуждают возможность возобновления пассажирских перевозок через сухопутную границу, которая закрыта с марта 2020 года,... РИА Новости, 09.02.2026
в мире
азербайджан
иран
тегеран (город)
Ахар: Азербайджан и Иран обсуждают возможность открытия сухопутной границы