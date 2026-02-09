Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" проверит данные о дефектах в Lada Largus
15:05 09.02.2026 (обновлено: 16:08 09.02.2026)
"АвтоВАЗ" проверит данные о дефектах в Lada Largus
"АвтоВАЗ" проверяет данные о множественных дефектах электронного блока управления в Lada Largus, число обращений по ним не превышает доли в одну тысячную от... РИА Новости, 09.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
"АвтоВАЗ" проверит данные о дефектах в Lada Largus

Запуск серийного производства автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске
Запуск серийного производства автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" проверяет данные о множественных дефектах электронного блока управления в Lada Largus, число обращений по ним не превышает доли в одну тысячную от количества проданных машин, которое с 2024 года оценивается в 59 тысяч единиц, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.
Ранее в понедельник Telegram-канал Mash сообщил о якобы массовом дефекте электронного блока управления на Lada Largus, а также частых поломках двигателя, коробки передач и сбоях в электронике.
"Мы, как ведущий российский автопроизводитель, заинтересованы в обеспечении и повышении качества наших автомобилей, поэтому дополнительно запросили коллег из Mash (пока без ответа) и проверяем информацию по обратившимся сервисным центрам и автопаркам", - прокомментировали в "АвтоВАЗе".
"С момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году было продано более 59 тысяч этих автомобилей. Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ (электронного блока управления - ред.) не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей", - добавили в пресс-службе.
Производитель подчеркнул, что может рассматривать только официальные обращения в официальные сервисные центры, поскольку только там есть необходимое диагностическое оборудование и специалисты с нужными компетенциями.
По данным агентства "Автостат", продажи новых автомобилей Lada в России по итогам января снизились на 28,7% в годовом выражении и составили 19,6 тысячи штук.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
