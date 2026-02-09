В Австралии прошли протесты из-за визита президента Израиля

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Тысячи протестующих собрались на митинги в крупных городах Австралии в связи с визитом в страну президента Израиля Ицхака Герцога, сообщил австралийский телеканал ABC.
Полиция штата Новый Южный Уэльс в Австралии 3 февраля еще на две недели продлила ограничения на проведение протестов в преддверии визита президента Израиля. Правительство Австралии пригласило израильского лидера в страну после теракта 14 декабря 2025 года в Сиднее, в результате которого погибли 16 человек. Герцог прибыл в Сидней 8 февраля с пятидневным визитом.
По данным телеканала, организатор митингов - так называемая "Палестинская группа действий". Канал уточнил, что протестующие размахивают палестинскими флагами и скандируют "Мы будем маршировать!"
После теракта на пляже Бондай в Сиднее правительство Нового Южного Уэльса приняло изменения в законы об оружии и предоставило полиции новые полномочия запрещать уличные протесты на срок до трех месяцев в случае, если установят, что они носят террористический характер. Сразу после принятия новых законов полиция штата запретила публичные собрания в большей части Сиднея.