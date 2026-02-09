В Австралии прошли протесты из-за визита президента Израиля

По данным телеканала, организатор митингов - так называемая "Палестинская группа действий". Канал уточнил, что протестующие размахивают палестинскими флагами и скандируют "Мы будем маршировать!"

После теракта на пляже Бондай в Сиднее правительство Нового Южного Уэльса приняло изменения в законы об оружии и предоставило полиции новые полномочия запрещать уличные протесты на срок до трех месяцев в случае, если установят, что они носят террористический характер. Сразу после принятия новых законов полиция штата запретила публичные собрания в большей части Сиднея.