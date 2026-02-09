Путин рассказал о поручении увеличить доступность авиаперевозок

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником, отметив, что перед отраслью поставлена задача увеличить к 2030 году доступность перевозок, нужно модернизировать инфраструктуру, наращивать маршрутную сеть, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днём гражданской авиации... Перед вами поставлена серьёзная задача - значительно увеличить к 2030 году доступность авиаперевозок. Для этого необходимо продолжать модернизацию аэродромной инфраструктуры, наращивать маршрутную сеть, уделять неустанное внимание внедрению в отрасль цифровых технологий, предлагать современные сервисы для пассажиров и грузоотправителей", - заявил Путин.
Президент РФ отметил, что гражданская авиация по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей, которая вносит существенный вклад в обеспечение суверенитета России, развитие экономики, транспортной системы, в повышение качества жизни людей. Ежедневно сотрудники авиакомпаний и наземных подразделений обслуживают воздушные трассы, выполняют ответственную работу по перевозке миллионов пассажиров и важных грузов, добавил Путин.
По словам главы государства, сейчас работники гражданского воздушного флота трудятся с полной отдачей, равняются на ветеранов. Безопасность полетов является неизменным приоритетом сотрудников.
"Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - заключил Путин.