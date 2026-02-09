Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о поручении увеличить доступность авиаперевозок - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 09.02.2026 (обновлено: 09:21 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/aviaperevozki-2073115487.html
Путин рассказал о поручении увеличить доступность авиаперевозок
Путин рассказал о поручении увеличить доступность авиаперевозок - РИА Новости, 09.02.2026
Путин рассказал о поручении увеличить доступность авиаперевозок
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником, отметив, что перед отраслью поставлена задача увеличить к... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:09:00+03:00
2026-02-09T09:21:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063321311.html
https://ria.ru/20260105/aviabilety-2066488673.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал о поручении увеличить доступность авиаперевозок

Путин рассказал о поручении увеличить доступность авиаперевозок к 2030 году

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником, отметив, что перед отраслью поставлена задача увеличить к 2030 году доступность перевозок, нужно модернизировать инфраструктуру, наращивать маршрутную сеть, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днём гражданской авиации... Перед вами поставлена серьёзная задача - значительно увеличить к 2030 году доступность авиаперевозок. Для этого необходимо продолжать модернизацию аэродромной инфраструктуры, наращивать маршрутную сеть, уделять неустанное внимание внедрению в отрасль цифровых технологий, предлагать современные сервисы для пассажиров и грузоотправителей", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин объяснил рост цен на авиаперевозки
19 декабря 2025, 15:59
Президент РФ отметил, что гражданская авиация по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей, которая вносит существенный вклад в обеспечение суверенитета России, развитие экономики, транспортной системы, в повышение качества жизни людей. Ежедневно сотрудники авиакомпаний и наземных подразделений обслуживают воздушные трассы, выполняют ответственную работу по перевозке миллионов пассажиров и важных грузов, добавил Путин.
По словам главы государства, сейчас работники гражданского воздушного флота трудятся с полной отдачей, равняются на ветеранов. Безопасность полетов является неизменным приоритетом сотрудников.
"Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - заключил Путин.
Пассажиры с детьми в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил представить предложения о скидке на авиабилеты для детей
5 января, 16:19
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала