В "Литфонде" назвали минимальную сумму для участия в аукционе
20:15 09.02.2026
В "Литфонде" назвали минимальную сумму для участия в аукционе
В "Литфонде" назвали минимальную сумму для участия в аукционе
Глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров в интервью РИА Новости рассказал, что на аукционах встречаются и лоты со стартовой стоимостью от 1 тысячи...
2026-02-09T20:15:00+03:00
2026-02-09T20:15:00+03:00
2026
В "Литфонде" назвали минимальную сумму для участия в аукционе

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров в интервью РИА Новости рассказал, что на аукционах встречаются и лоты со стартовой стоимостью от 1 тысячи рублей.
"Интерес к коллекционированию совершенно не обязывает тратить большое количество финансовых ресурсов – в нашем аукционном ассортименте есть и предметы от тысячи рублей. Для нас главное не цена, а то, чтобы в каждом представленном лоте была бы какая-то изюминка, что-то очень привлекательное – и не в последнюю очередь для нас самих", - заявил он.
Бурмистров подчеркнул, что для того, чтобы что-то продавать, нужно глубоко разбираться и любить сам предмет, особенно это касается предметов искусства и антиквариата, ведь "редкие вещи никогда не придут к тебе в руки, если к ним нет любви и понимания".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
