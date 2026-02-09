Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по атому, сообщил источник

АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Главы МИД Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи обсудили по телефону текущее состояние переговоров по иранскому атому, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (9 февраля) телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы были обсуждены текущие переговоры по ядерной программе", - сообщил собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
В минувшую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы, и Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.