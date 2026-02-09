Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по атому, сообщил источник

АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Главы МИД Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи обсудили по телефону текущее состояние переговоров по иранскому атому, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.