Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки
Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки
Семь мирных жителей Херсонской области пострадали в результате атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:48:00+03:00
2026-02-09T11:48:00+03:00
2026-02-09T11:56:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
происшествия
каховка
херсонская область
каховка
Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки
Семь мирных жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки