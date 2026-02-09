Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Семь мирных жителей Херсонской области пострадали в результате атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"На автодороге между Малокаховкой и Таврийском удар беспилотника по автомобилю привел к ранению 82-летней женщины и 68-летнего мужчины. Все пострадавшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул Сальдо.