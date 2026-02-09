Рейтинг@Mail.ru
Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 09.02.2026
Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки
Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки
Семь мирных жителей Херсонской области пострадали в результате атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.02.2026
херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, происшествия, каховка
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Происшествия, Каховка
Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки

Семь мирных жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Семь мирных жителей Херсонской области пострадали в результате атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Семь мирных жителей Херсонской области пострадали за прошедшие сутки вследствие киевской агрессии", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В частности, по словам губернатора, в Алешках противник атаковал беспилотниками жилые дома, были ранены женщина 1951 года рождения и мужчина 1957 года рождения, в Каховке под обстрелом пострадали 42-летняя женщина и 32-летний мужчина, а в Голой Пристани - мужчина 1952 года рождения.
"На автодороге между Малокаховкой и Таврийском удар беспилотника по автомобилю привел к ранению 82-летней женщины и 68-летнего мужчины. Все пострадавшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул Сальдо.
