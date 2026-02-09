На развитие "Артека" направят более 70 миллиардов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Более 70 миллиардов рублей будет направлено на развитие международного детского центра "Артек" в ближайшие четыре года, следует из имеющейся в распоряжении РИА Новости программы развития центра на 2026-2030 годы.

"Общая потребность в финансировании реализации мероприятий программы развития на 2026-2030 годы составляет 71760,2 миллиона рублей", - говорится в документе.

Планируется, что программа позволит заложить основы для дальнейшего развития " Артека ".

"Реализация программы развития на 2026-2030 годы позволит укрепить позиции международного детского центра "Артек" как ведущего детского центра в области образования и воспитания, сохраняющего лучшие традиции и внедряющего инновационные подходы в работе с детьми и молодежью", - указывается в документе.