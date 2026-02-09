https://ria.ru/20260209/artek-2073115783.html
На развитие "Артека" направят более 70 миллиардов рублей
Более 70 миллиардов рублей будет направлено на развитие международного детского центра "Артек" в ближайшие четыре года, следует из имеющейся в распоряжении РИА... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:10:00+03:00
2026-02-09T09:10:00+03:00
2026-02-09T09:10:00+03:00
республика крым
артек
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
республика крым
Республика Крым, Артек, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Более 70 миллиардов рублей будет направлено на развитие международного детского центра "Артек" в ближайшие четыре года, следует из имеющейся в распоряжении РИА Новости программы развития центра на 2026-2030 годы.
"Общая потребность в финансировании реализации мероприятий программы развития на 2026-2030 годы составляет 71760,2 миллиона рублей", - говорится в документе.
Планируется, что программа позволит заложить основы для дальнейшего развития "Артека
".
"Реализация программы развития на 2026-2030 годы позволит укрепить позиции международного детского центра "Артек" как ведущего детского центра в области образования и воспитания, сохраняющего лучшие традиции и внедряющего инновационные подходы в работе с детьми и молодежью", - указывается в документе.
"Артек" - крупнейший в мире детский центр, подтвердивший в 2016 году свое членство в международной ассоциации детских лагерей (ICF). Расположен на южном берегу Крыма
. Основан в июне 1925 года. Всего за 100-летнюю историю "Артека" здесь побывали почти два миллиона детей из более 100 стран. Находится в ведении Министерства просвещения РФ
.