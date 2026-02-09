https://ria.ru/20260209/armeniya-2073217493.html
В Армении обсудят вопрос пошлин на встрече с Вэнсом, заявил министр
В Армении обсудят вопрос пошлин на встрече с Вэнсом, заявил министр
ЕРЕВАН, 9 фев - РИА Новости. Власти Армении обсудят на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вопросы, связанные с повышением американских импортных пошлин для стран, торгующих с Ираном, заявил министр экономики республики Геворг Папоян.
Ранее госдеп США
сообщил что Вэнс посетит Армению
с официальным визитом 9-10 февраля.
"Естественно, этот вопрос будет обсужден. Армянский экспорт в США в 2025 году составил 50 миллионов долларов. Эта продукция потеряет конкурентоспособность, если пошлины повысятся с нынешних 10% до 25%", - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
При этом он добавил, что армянская сторона не получала официального уведомления по поводу повышения пошлин.