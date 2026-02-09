В Армении обсудят вопрос пошлин на встрече с Вэнсом, заявил министр

ЕРЕВАН, 9 фев - РИА Новости. Власти Армении обсудят на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вопросы, связанные с повышением американских импортных пошлин для стран, торгующих с Ираном, заявил министр экономики республики Геворг Папоян.

Ранее госдеп США сообщил что Вэнс посетит Армению с официальным визитом 9-10 февраля.

"Естественно, этот вопрос будет обсужден. Армянский экспорт в США в 2025 году составил 50 миллионов долларов. Эта продукция потеряет конкурентоспособность, если пошлины повысятся с нынешних 10% до 25%", - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.