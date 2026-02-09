Роспотребнадзор опроверг сообщения об отравлении туристов в Архызе

ПЯТИГОРСК, 9 фев – РИА Новости. Сообщения об отравлениях на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, появившиеся в ряде СМИ, не соответствуют действительности, сообщил Роспотребнадзор региона.

В ведомстве отметили, что случаев обращения к медикам по поводу заболевания острой кишечной инфекцией на курорте не зарегистрировано. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели исследования воды. Проверка показала, что все семь проб соответствуют гигиеническим стандартам.