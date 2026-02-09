Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор опроверг сообщения об отравлении туристов в Архызе - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/arkhyz-2073278499.html
Роспотребнадзор опроверг сообщения об отравлении туристов в Архызе
Роспотребнадзор опроверг сообщения об отравлении туристов в Архызе - РИА Новости, 09.02.2026
Роспотребнадзор опроверг сообщения об отравлении туристов в Архызе
Сообщения об отравлениях на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, появившиеся в ряде СМИ, не соответствуют действительности, сообщил Роспотребнадзор региона. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:48:00+03:00
2026-02-09T18:48:00+03:00
происшествия
архыз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974369307_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_53c5de8bc9e9ac1101540bdd817e72cf.jpg
https://ria.ru/20260209/sk-2073226821.html
архыз
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974369307_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_2ef0aae5e8df98b32014e77928168a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архыз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Архыз, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Роспотребнадзор опроверг сообщения об отравлении туристов в Архызе

Роспотребнадзор опроверг сообщения об отравлении туристов на курорте Архыз

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдых в горах Архыза
Отдых в горах Архыза - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Отдых в горах Архыза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 9 фев – РИА Новости. Сообщения об отравлениях на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, появившиеся в ряде СМИ, не соответствуют действительности, сообщил Роспотребнадзор региона.
В ряде Telegram-каналов 8 февраля появилась информация, что 20 туристов отравились на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Первыми симптомами отравления назвали рвоту, сильную слабость, головокружение и повышение температуры – одним из возможных источников отравления назвали питьевую воду.
"Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике в связи с публикацией в СМИ сведений о массовом инфекционном заболевании туристов на горнолыжном курорте Архыз сообщает, что размещенная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что случаев обращения к медикам по поводу заболевания острой кишечной инфекцией на курорте не зарегистрировано. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели исследования воды. Проверка показала, что все семь проб соответствуют гигиеническим стандартам.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Сыктывкаре СК возбудил дело после публикации об отравлении школьников
Вчера, 15:41
 
ПроисшествияАрхызФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала