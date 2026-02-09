https://ria.ru/20260209/arkhyz-2073278499.html
Роспотребнадзор опроверг сообщения об отравлении туристов в Архызе
Сообщения об отравлениях на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, появившиеся в ряде СМИ, не соответствуют действительности, сообщил Роспотребнадзор региона. РИА Новости, 09.02.2026
происшествия
архыз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
карачаево-черкесская республика (кчр)
архыз
