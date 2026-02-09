Фигуранта дела экс-замминистра ДНР Мерваезовой отозвали с СВО и арестовали

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал фигуранта дела экс-министра по строительству ДНР, бывшего соучредителя ООО "Технострой" Виталия Прудникова, он был отозван из зоны СВО, где работал пекарем по контракту с Минобороны, рассказал РИА Новости один из участников процесса.

По первому уголовному делу бывший соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников проходил вместе с бывшим главой " Главного управления обустройства войск " Минобороны Евгением Горбачевым. Оба обвинялись в хищениях при строительстве объектов для Минобороны в Арктике . Ущерб оценивался в 360 миллионов рублей.

Савеловский суд Москвы в октябре 2024 года приговорил Горбачева к 5,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей. Дело Прудникова же было приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО, где работал пекарем.

Минувшей осенью, после возбуждения второго дела против Прудникова, он был доставлен в Москву, рассказал собеседник агентства. Суд арестовал Прудникова, он находится в столичном СИЗО, сказал он.

Прудникову предъявлены обвинения в хищении денег при строительстве сооружений для Минобороны в рамках дела бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой.