Фигуранта дела экс-замминистра ДНР Мерваезовой отозвали с СВО и арестовали
Фигуранта дела экс-замминистра ДНР Мерваезовой отозвали с СВО и арестовали - РИА Новости, 09.02.2026
Фигуранта дела экс-замминистра ДНР Мерваезовой отозвали с СВО и арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал фигуранта дела экс-министра по строительству ДНР, бывшего соучредителя ООО "Технострой" Виталия Прудникова, он был отозван из... РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал фигуранта дела экс-министра по строительству ДНР, бывшего соучредителя ООО "Технострой" Виталия Прудникова, он был отозван из зоны СВО, где работал пекарем по контракту с Минобороны, рассказал РИА Новости один из участников процесса.
По первому уголовному делу бывший соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников проходил вместе с бывшим главой "Главного управления обустройства войск
" Минобороны Евгением Горбачевым. Оба обвинялись в хищениях при строительстве объектов для Минобороны в Арктике
. Ущерб оценивался в 360 миллионов рублей.
Савеловский суд Москвы
в октябре 2024 года приговорил Горбачева к 5,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей. Дело Прудникова же было приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО, где работал пекарем.
Минувшей осенью, после возбуждения второго дела против Прудникова, он был доставлен в Москву, рассказал собеседник агентства. Суд арестовал Прудникова, он находится в столичном СИЗО, сказал он.
Прудникову предъявлены обвинения в хищении денег при строительстве сооружений для Минобороны в рамках дела бывшего замминистра по строительству ДНР
Юлии Мерваезовой.
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году была переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ"). Дело было возбуждено в отношении ее предшественника Дениса Чубарова.