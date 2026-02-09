Рейтинг@Mail.ru
Фигуранта дела экс-замминистра ДНР Мерваезовой отозвали с СВО и арестовали
06:27 09.02.2026
Фигуранта дела экс-замминистра ДНР Мерваезовой отозвали с СВО и арестовали
Фигуранта дела экс-замминистра ДНР Мерваезовой отозвали с СВО и арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал фигуранта дела экс-министра по строительству ДНР, бывшего соучредителя ООО "Технострой" Виталия Прудникова, он был отозван из... РИА Новости, 09.02.2026
происшествия
москва
донецкая народная республика
происшествия, москва, донецкая народная республика, арктика, главное управление обустройства войск
Происшествия, Москва, Донецкая Народная Республика, Арктика, Главное управление обустройства войск
Фигуранта дела экс-замминистра ДНР Мерваезовой отозвали с СВО и арестовали

Суд арестовал фигуранта дела экс-замминистра ДНР Мерваезовой Прудникова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал фигуранта дела экс-министра по строительству ДНР, бывшего соучредителя ООО "Технострой" Виталия Прудникова, он был отозван из зоны СВО, где работал пекарем по контракту с Минобороны, рассказал РИА Новости один из участников процесса.
По первому уголовному делу бывший соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников проходил вместе с бывшим главой "Главного управления обустройства войск" Минобороны Евгением Горбачевым. Оба обвинялись в хищениях при строительстве объектов для Минобороны в Арктике. Ущерб оценивался в 360 миллионов рублей.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей
16 октября 2025, 03:24
Савеловский суд Москвы в октябре 2024 года приговорил Горбачева к 5,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей. Дело Прудникова же было приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО, где работал пекарем.
Минувшей осенью, после возбуждения второго дела против Прудникова, он был доставлен в Москву, рассказал собеседник агентства. Суд арестовал Прудникова, он находится в столичном СИЗО, сказал он.
Прудникову предъявлены обвинения в хищении денег при строительстве сооружений для Минобороны в рамках дела бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой.
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году была переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ"). Дело было возбуждено в отношении ее предшественника Дениса Чубарова.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Тимур Иванов стал свидетелем по делу экс-замглавы минстроя ДНР
16 октября 2025, 04:48
 
