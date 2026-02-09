Рейтинг@Mail.ru
Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей в Анкоридже - РИА Новости, 09.02.2026
12:44 09.02.2026 (обновлено: 12:48 09.02.2026)
Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей в Анкоридже
в мире, россия, встреча путина и трампа на аляске, дмитрий песков, аляска, сша, владимир путин
В мире, Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дмитрий Песков, Аляска, США, Владимир Путин
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, достигнутых в Анкоридже, разговоры нужно вести в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вдаваться в детали мы не хотим. По-прежнему убеждены, что в интересах дела вести эти разговоры в закрытом режиме, не заниматься какой-то публичной, мегафонной дипломатией в данном случае", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о результатах переговоров на Аляске между Россией и США.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Песков объяснил, что такое дух Анкориджа
В миреРоссияВстреча Путина и Трампа на АляскеДмитрий ПесковАляскаСШАВладимир Путин
 
 
