https://ria.ru/20260209/ankoridzh-2073173003.html
Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей в Анкоридже
Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей в Анкоридже - РИА Новости, 09.02.2026
Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей в Анкоридже
Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, достигнутых в Анкоридже, разговоры нужно вести в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:44:00+03:00
2026-02-09T12:44:00+03:00
2026-02-09T12:48:00+03:00
в мире
россия
встреча путина и трампа на аляске
дмитрий песков
аляска
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035899428_0:627:2048:1779_1920x0_80_0_0_de133edf3ef8695962014d0885463fe2.jpg
https://ria.ru/20260209/peskov-2073169693.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035899428_0:549:2048:2085_1920x0_80_0_0_51d3e93028144d8c2b5d07386362ecc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, встреча путина и трампа на аляске, дмитрий песков, аляска, сша, владимир путин
В мире, Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дмитрий Песков, Аляска, США, Владимир Путин
Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей в Анкоридже
Песков: Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей в Анкоридже