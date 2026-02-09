Рейтинг@Mail.ru
Экономист оценил попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard
23:23 09.02.2026
Экономист оценил попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard
Экономист оценил попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard
Попытки Евросоюза создать собственную платежную систему, аналог Visa или MasterCard, вызовут резкую реакцию США, такое мнение выразил экономист Иван Лизан. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T23:23:00+03:00
2026-02-09T23:23:00+03:00
Экономист оценил попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard

Лизан: попытки ЕС создать аналог Visa и MasterCard вызовут резкую реакцию США

Банковские карты Visa и Mastercard. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Попытки Евросоюза создать собственную платежную систему, аналог Visa или MasterCard, вызовут резкую реакцию США, такое мнение выразил экономист Иван Лизан.
Ранее глава консорциума European Payments Initiative (EPI) Мартина Ваймерт в интервью газете Financial Times заявила, что Европе необходимо в срочном порядке сократить зависимость от американских платёжных систем Visa и Mastercard и создать собственные трансграничные альтернативы.
В России увидели риски массового перевыпуска Visa и Mastercard
31 января, 06:06
В России увидели риски массового перевыпуска Visa и Mastercard
31 января, 06:06
"Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели "обидеть" Visa и MasterCard", - сказал Лизан деловой газете ВЗГЛЯД.
По мнению экономиста, главная сложность при создании платежной системы – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. Однако он отметил, что проблема состоит в том, что Европа озаботилась этим только сейчас.
Эксперт напомнил, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу "дополнительный рычаг давления".
"Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее "не клюнул петух", – добавил Лизан.
Стенд Visa - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Visa зарегистрировала два товарных знака в России
30 октября 2025, 14:49
 
