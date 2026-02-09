В ФМБА рассказали, когда планируется регистрация вакцины от аллергии

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Временная регистрация в РФ вакцины от аллергии планируется во втором квартале 2026 года, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Пресс-конференция "Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии", приуроченная ко Дню российской науки, проходит в понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".