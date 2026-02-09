В ФМБА рассказали, когда планируется регистрация вакцины от аллергии

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Временная регистрация в РФ вакцины от аллергии планируется во втором квартале 2026 года, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Пресс-конференция "Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии", приуроченная ко Дню российской науки, проходит в понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Мы ожидаем временную регистрацию во втором квартале текущего года. Параллельно сейчас завершается набор пациентов для третьей фазы клинических исследований, и после сезона пыления 2026 года мы надеемся уже подать на постоянную регистрацию эту вакцину", - сказала Скворцова в ходе пресс-конференции.
Ранее в Государственном научном центре "Институт иммунологии" ФМБА России создали рекомбинантную вакцину "Аллергарда" для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Минздрав РФ в октябре выдал агентству разрешение на проведение третьей фазы ее клинических исследований. В декабре ФМБА подало заявку на ее регистрацию. В будущем агентство планирует создать рекомбинантную вакцину для профилактики и лечения аллергии на пыльцу амброзии.