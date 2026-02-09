Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, где сильнее всего сократилось потребление алкоголя - РИА Новости, 09.02.2026
23:45 09.02.2026
Названы регионы, где сильнее всего сократилось потребление алкоголя
Названы регионы, где сильнее всего сократилось потребление алкоголя - РИА Новости, 09.02.2026
Названы регионы, где сильнее всего сократилось потребление алкоголя
Сильнее всего по итогам января потребление алкоголя среди российских регионов сократилось в Пермском крае, Иркутской и Кировской областях, подсчитало РИА... РИА Новости, 09.02.2026
пермский край, кировская область, донецкая народная республика, общество
Пермский край, Кировская область, Донецкая Народная Республика, Общество
Названы регионы, где сильнее всего сократилось потребление алкоголя

РИА Новости: сильнее всего потребление алкоголя сократилось в Пермском крае

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПродажа алкоголя в московском супермаркете
Продажа алкоголя в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Продажа алкоголя в московском супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сильнее всего по итогам января потребление алкоголя среди российских регионов сократилось в Пермском крае, Иркутской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Так, в январе потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,97 литра за последние 12 месяцев с 8,39 литра на январь прошлого года. При этом оно сократилось в 69 российских регионах, а увеличилось в 16 субъектах. Данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет.
Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов Перекресток - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность алкоголя
Вчера, 19:47
Сильнее всего потребление упало в Пермском крае - на 3,4 литра, Иркутской (3,1 литра) и Кировской (3 литра) областях.
Еще на 2,7 литра потребление упало в Калужской области, а примерно на 2,3 литра - сразу в Забайкальском крае, Пензенской, Кемеровской и Смоленской областях, а также в Хакасии. Более чем на 2 литра еще сократилось употребление алкоголя в Оренбургской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком АО и Карелии.
Больше всего пьют алкоголя в Ненецком АО - за последние 12 месяцев там было выпито 19,1 литра на душу населения, а меньше всего - в Чечне, где потребление составило лишь 0,07 литра.
Бар алкогольных напитков - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Госдуме хотят дополнять этикетки на алкоголе устрашающими картинками
Вчера, 00:23
 
Пермский крайКировская областьДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
