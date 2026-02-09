Названы регионы, где сильнее всего сократилось потребление алкоголя

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сильнее всего по итогам января потребление алкоголя среди российских регионов сократилось в Пермском крае, Иркутской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

Больше всего пьют алкоголя в Ненецком АО - за последние 12 месяцев там было выпито 19,1 литра на душу населения, а меньше всего - в Чечне, где потребление составило лишь 0,07 литра.