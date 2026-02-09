Названы регионы, где сильнее всего сократилось потребление алкоголя

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сильнее всего по итогам января потребление алкоголя среди российских регионов сократилось в Пермском крае, Иркутской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Так, в январе потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,97 литра за последние 12 месяцев с 8,39 литра на январь прошлого года. При этом оно сократилось в 69 российских регионах, а увеличилось в 16 субъектах. Данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет.
Сильнее всего потребление упало в Пермском крае - на 3,4 литра, Иркутской (3,1 литра) и Кировской (3 литра) областях.
Еще на 2,7 литра потребление упало в Калужской области, а примерно на 2,3 литра - сразу в Забайкальском крае, Пензенской, Кемеровской и Смоленской областях, а также в Хакасии. Более чем на 2 литра еще сократилось употребление алкоголя в Оренбургской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком АО и Карелии.
Больше всего пьют алкоголя в Ненецком АО - за последние 12 месяцев там было выпито 19,1 литра на душу населения, а меньше всего - в Чечне, где потребление составило лишь 0,07 литра.