В Госдуме хотят дополнять этикетки на алкоголе устрашающими картинками

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили дополнять этикетки на алкогольной таре устрашающими картинками, информирующими о конкретных последствиях злоупотребления спиртным.

Межфракционный законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Предлагается сопровождать предупредительные надписи о вреде алкогольной продукции для здоровья рисунками (пиктограммами) с графическим изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по принципу использования устрашающих картинок на пачках сигарет", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Сопроводительные рисунки, согласно законопроекту, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Также законопроект предлагает указывать на этикетке, контрэтикетке или упаковке алкогольной продукции информацию о вреде алкоголя и противопоказанности для определенных категорий граждан.

"Ирландия, Бразилия, Южная Корея, Канада - прогрессивные, заботящиеся о здоровье своего населения страны, регулярно экспериментирующие с информацией о вреде спиртного на этикетках такой продукции, в том числе - с графическими изображениями", - сказал Нилов РИА Новости.

Автор инициативы отметил, что такое изменение актуально для России , по разным источникам, употребляющей до 19 миллиардов литров алкоголя в год.

"Вероятно, вид, скажем, изувеченных раком органов, не привлечёт внимания отпетых алкоголиков. Зато может иметь эффект "шоковой терапии" для информирования о конкретных рисках для беременных, подростков и любителей периодических "доз", - добавил депутат.