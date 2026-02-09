Рейтинг@Mail.ru
09.02.2026
В Уругвае прокомментировали покушение на замглавы Генштаба ВС России
07:12 09.02.2026
В Уругвае прокомментировали покушение на замглавы Генштаба ВС России
В Уругвае прокомментировали покушение на замглавы Генштаба ВС России
Покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева во время переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T07:12:00+03:00
2026-02-09T07:12:00+03:00
В Уругвае прокомментировали покушение на замглавы Генштаба ВС России

Бланко заявил, что атака на Алексеева говорит об отсутствии воли Киева к миру

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева во время переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию свидетельствует об отсутствии у Киева доброй воли к достижению мира, поделился мнением с РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Покушение на Алексеева направлено на срыв диалога, считает эксперт
8 февраля, 22:23
"Это вопиющее свидетельство полного отсутствия доброй воли у представителей украинского режима к достижению мира", - считает эксперт.
Собеседник агентства полагает, что целью нелегитимного правительства в Киеве, действовавшего при поддержке западных спецслужб, было затягивание конфликта в интересах предприятий военно-промышленного комплекса, зарабатывающих на конфликте, и недопущение ситуации, при которой Россия может считаться победителем в противостоянии, а НАТО – проигравшей стороной.
"Произошедшее свидетельствует о том, что у России нет собеседников с государственническим мышлением и лидерскими качествами, заинтересованных в завершении войны", - подчеркнул Бланко.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник
8 февраля, 21:17
 
