В Уругвае прокомментировали покушение на замглавы Генштаба ВС России

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева во время переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию свидетельствует об отсутствии у Киева доброй воли к достижению мира, поделился мнением с РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.