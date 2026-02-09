МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева во время переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию свидетельствует об отсутствии у Киева доброй воли к достижению мира, поделился мнением с РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
"Это вопиющее свидетельство полного отсутствия доброй воли у представителей украинского режима к достижению мира", - считает эксперт.
Собеседник агентства полагает, что целью нелегитимного правительства в Киеве, действовавшего при поддержке западных спецслужб, было затягивание конфликта в интересах предприятий военно-промышленного комплекса, зарабатывающих на конфликте, и недопущение ситуации, при которой Россия может считаться победителем в противостоянии, а НАТО – проигравшей стороной.
"Произошедшее свидетельствует о том, что у России нет собеседников с государственническим мышлением и лидерскими качествами, заинтересованных в завершении войны", - подчеркнул Бланко.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
