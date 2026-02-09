Исполнителя покушения на Алексеева выселили из квартиры в Москве через суд

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Любомира Корбу, исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, в 2016 году выселяли через суд из столичной квартиры, где он жил по договору безвозмездного пользования, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Корба проживал и был зарегистрирован в столичной квартире на основании договора безвозмездного пользования жилым помещением от 2008 года. По его условиям он должен был содержать квартиру в надлежащем состоянии, проводить в ней ремонт, оплачивать коммунальные услуги. Договор был заключен на неопределенный срок, но стороны договорились, что он может быть расторгнут в одностороннем порядке.

В какой-то момент владелец жилья уведомил Корбу, что договор следует считать расторгнутым, однако мужчина остался зарегистрированным в этой квартире. Тогда хозяин обратился в суд, который встал на его сторону, — договор был расторгнут уже в судебном порядке в 2016 году, следует из материалов.