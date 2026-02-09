https://ria.ru/20260209/alekseev-2073099416.html
Исполнителя покушения на Алексеева выселили из квартиры в Москве через суд
Исполнителя покушения на Алексеева выселили из квартиры в Москве через суд - РИА Новости, 09.02.2026
Исполнителя покушения на Алексеева выселили из квартиры в Москве через суд
Любомира Корбу, исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, в 2016 году выселяли через суд из столичной квартиры, где он жил по договору... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T05:15:00+03:00
2026-02-09T05:15:00+03:00
2026-02-09T16:19:00+03:00
происшествия
россия
дубай
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072984158_0:0:1227:691_1920x0_80_0_0_b9f33e6ba757828f1fb271c71714a589.jpg
https://ria.ru/20260209/sosedi-2073095916.html
https://ria.ru/20260208/pokushenie-2073032444.html
россия
дубай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072984158_122:0:1102:735_1920x0_80_0_0_f136d20cbc2eadbed0c1c81249b4486f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дубай, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Дубай, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Исполнителя покушения на Алексеева выселили из квартиры в Москве через суд
РИА Новости: исполнителя покушения на генерала Алексеева выселяли через суд
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Любомира Корбу, исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, в 2016 году выселяли через суд из столичной квартиры, где он жил по договору безвозмездного пользования, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Корба проживал и был зарегистрирован в столичной квартире на основании договора безвозмездного пользования жилым помещением от 2008 года. По его условиям он должен был содержать квартиру в надлежащем состоянии, проводить в ней ремонт, оплачивать коммунальные услуги. Договор был заключен на неопределенный срок, но стороны договорились, что он может быть расторгнут в одностороннем порядке.
В какой-то момент владелец жилья уведомил Корбу, что договор следует считать расторгнутым, однако мужчина остался зарегистрированным в этой квартире. Тогда хозяин обратился в суд, который встал на его сторону, — договор был расторгнут уже в судебном порядке в 2016 году, следует из материалов.
В воскресенье ЦОС ФСБ России
сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае
и передали России. Также установлены пособники преступления, ими оказались двое граждан России — Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве
, а Серебрицкая выехала на Украину
. Решением столичного суда Корба арестован.