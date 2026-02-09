Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли новый провокационный план ЕС против России
17:59 09.02.2026
СМИ раскрыли новый провокационный план ЕС против России
в мире
бельгия
украина
москва
антониу кошта
владимир путин
евросоюз
евросовет
в мире, бельгия, украина, москва, антониу кошта, владимир путин, евросоюз, евросовет, еврокомиссия
В мире, Бельгия, Украина, Москва, Антониу Кошта, Владимир Путин, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия
СМИ раскрыли новый провокационный план ЕС против России

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. ЕС следует вывести замороженные российские активы из юрисдикции Бельгии и переместить их в новый депозитарий под контролем ЕС, такое мнение выразил экономист, один из авторов идеи "репарационного кредита" Хьюго Диксон в статье для Reuters.
"Очевидным решением <…> ситуации станет перевод всех российских активов на новый контролируемый ЕС депозитарий. Это выведет Бельгию из-под удара. Замороженные средства, которые находятся в других странах блока также можно будет перевести на новый депозитарий. Тогда ЕС сможет свободно использовать эти активы для оказания помощи Украине в обороне", — утверждает он.
По мнению Диксона, ЕС должен убедить Бельгию в необходимости перевода замороженных активов в другой депозитарий.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
В миреБельгияУкраинаМоскваАнтониу КоштаВладимир ПутинЕвросоюзЕвросовет
 
 
