Новые блоки АЭС "Пакш" подключат к сети к 2031-2032 году, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.02.2026
12:43 09.02.2026 (обновлено: 12:44 09.02.2026)
Новые блоки АЭС "Пакш" подключат к сети к 2031-2032 году, заявил Сийярто
Новые блоки АЭС "Пакш" подключат к сети к 2031-2032 году, заявил Сийярто
Подключение к сети новых блоков АЭС "Пакш" ожидается к 2031-2032 году, то есть через пять-семь лет после заливки "первого бетона", заявил министр иностранных... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:43:00+03:00
2026-02-09T12:44:00+03:00
Новые блоки АЭС "Пакш" подключат к сети к 2031-2032 году, заявил Сийярто

Сийярто: новые блоки АЭС "Пакш" подключат через пять-семь лет

© АСЭ РосатомПроект АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© АСЭ Росатом
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Подключение к сети новых блоков АЭС "Пакш" ожидается к 2031-2032 году, то есть через пять-семь лет после заливки "первого бетона", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Заливка "первого бетона" означает фактическое начало строительства АЭС.
"К самому началу следующего десятилетия, то есть к 2031-2032 годам, эта атомная электростанция должна быть подключена к национальной энергосети. Таким образом, она будет готова к началу следующего десятилетия, сейчас 2026 год, строительство такой атомной электростанции с этапа "первого бетона", в соответствии с международным опытом, может занять от пяти до семи лет", - сказал Сийярто в интервью телеканалу RTL.
