Новые блоки АЭС "Пакш" подключат к сети к 2031-2032 году, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Подключение к сети новых блоков АЭС "Пакш" ожидается к 2031-2032 году, то есть через пять-семь лет после заливки "первого бетона", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.