09.02.2026
13:54 09.02.2026
Ядров рассказал об опыте Шереметьево в планах по развитию Домодедово
Ядров рассказал об опыте Шереметьево в планах по развитию Домодедово - РИА Новости, 09.02.2026
Ядров рассказал об опыте Шереметьево в планах по развитию Домодедово
Опыт аэропорта "Шереметьево" позволит оперативно сформировать правильную структуру "Домодедово", наметить планы по развитию его аэродромной инфраструктуры и... РИА Новости, 09.02.2026
шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Перспектива, Общество
Ядров рассказал об опыте Шереметьево в планах по развитию Домодедово

Ядров: опыт Шереметьево позволит оперативно сформировать структуру Домодедово

© РИА Новости / Евгений Биятов
Здание международного аэропорта "Домодедово"
Здание международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Опыт аэропорта "Шереметьево" позволит оперативно сформировать правильную структуру "Домодедово", наметить планы по развитию его аэродромной инфраструктуры и принять правильные решения по функционированию аэровокзального комплекса, считает глава Росававиации Дмитрий Ядров.
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" 29 января 2026 года выиграла структура аэропорта "Шереметьево" (ООО "Перспектива"), предложив за актив 66,1 миллиарда рублей.
Экс-бенефициар "Домодедово" обжаловал передачу аэропорта государству
6 февраля, 08:28
6 февраля, 08:28
"Тот опыт, который имеет аэропорт "Шереметьево" - и собственники, и руководство аэропорта, - потому что они проделали большую работу по его развитию. Это крупнейший аэропорт нашей страны, обеспечивает порядка 60% всех рейсов Московского авиационного узла. Уверен, что этот опыт позволит коллегам очень оперативно сформировать правильную структуру аэропорта, наметить планы по развитию аэродромной инфраструктуры, ну, а также принять правильные решения с точки зрения функционирования аэровокзального комплекса", - сказал Ядров в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава Росавиации добавил, что аэропорт "Домодедово" - непростой объект.
"Начиная от самого терминала, тех систем, которые там были созданы, а я это не понаслышке знаю, это и багажная система, это и система трансфера багажа, но также есть масса проблем, связанных с аэродромной инфраструктурой, и с взлетно-посадочной полосой, и с рулежками, и с очистными сооружениями", - перечислил Ядров.
"Аэроэкспресс" назвал самую популярную еду у пассажиров
7 февраля, 17:44
7 февраля, 17:44
 
Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)ПерспективаОбщество
 
 
