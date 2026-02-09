https://ria.ru/20260209/aeroport-2073190480.html
Ядров рассказал об опыте Шереметьево в планах по развитию Домодедово
шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), перспектива, общество
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Опыт аэропорта "Шереметьево" позволит оперативно сформировать правильную структуру "Домодедово", наметить планы по развитию его аэродромной инфраструктуры и принять правильные решения по функционированию аэровокзального комплекса, считает глава Росававиации Дмитрий Ядров.
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово
" 29 января 2026 года выиграла структура аэропорта "Шереметьево
" (ООО "Перспектива
"), предложив за актив 66,1 миллиарда рублей.
"Тот опыт, который имеет аэропорт "Шереметьево" - и собственники, и руководство аэропорта, - потому что они проделали большую работу по его развитию. Это крупнейший аэропорт нашей страны, обеспечивает порядка 60% всех рейсов Московского авиационного узла
. Уверен, что этот опыт позволит коллегам очень оперативно сформировать правильную структуру аэропорта, наметить планы по развитию аэродромной инфраструктуры, ну, а также принять правильные решения с точки зрения функционирования аэровокзального комплекса", - сказал Ядров в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава Росавиации
добавил, что аэропорт "Домодедово" - непростой объект.
"Начиная от самого терминала, тех систем, которые там были созданы, а я это не понаслышке знаю, это и багажная система, это и система трансфера багажа, но также есть масса проблем, связанных с аэродромной инфраструктурой, и с взлетно-посадочной полосой, и с рулежками, и с очистными сооружениями", - перечислил Ядров.