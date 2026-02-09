https://ria.ru/20260209/aeroflot-2073252608.html
Авиакомпания "Россия" продолжит полеты в кубинские Гавану и Варадеро
Авиакомпания "Россия" продолжит полеты в кубинские Гавану и Варадеро - РИА Новости, 09.02.2026
Авиакомпания "Россия" продолжит полеты в кубинские Гавану и Варадеро
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), несмотря на сообщения авиавластей Кубы о дефиците авиатоплива, продолжит полеты в Гавану и Варадеро,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:05:00+03:00
2026-02-09T17:05:00+03:00
2026-02-09T17:05:00+03:00
в мире
гавана
варадеро
куба
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_7099162a97bd834aa625efd583e71b1e.jpg
https://ria.ru/20260209/kuba-2073170267.html
гавана
варадеро
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_336:341:2612:2048_1920x0_80_0_0_ae5acf4100577051790519ec044d1a52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гавана, варадеро, куба, аэрофлот
В мире, Гавана, Варадеро, Куба, Аэрофлот
Авиакомпания "Россия" продолжит полеты в кубинские Гавану и Варадеро
"Аэрофлот": авиакомпания "Россия" продолжит полеты в кубинские Гавану и Варадеро