В России построят и реконструируют не менее 75 аэродромов до 2030 года

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Строительство и реконструкция не менее 75 аэродромов и ещё 19 терминалов в аэропортах планируется в России до 2030 года, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
«
"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к 2030 году планируем осуществить реконструкцию и строительство не менее 75 аэродромов", - сказал Савельев на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина.
Он продолжил, что в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система" в марте 2025 года между "Сбером" и Росавиацией заключено первое федеральное концессионное соглашение о реконструкции аэропорта Горно-Алтайска.
Всего до 2030 года планируется реализовать 28 концессий.
Комфорт пассажиров во время путешествий, отметил вице-премьер, во многом зависит от аэровокзальных комплексов.
"В прошлом году введено в эксплуатацию восемь новых пассажирских терминалов в аэропортах Новокузнецк, Минеральные Воды, Тюмень, Петропавловск-Камчатский, Йошкар-Ола, Ижевск, Мурманск и Хабаровск. До 2030 года планируем строительство и реконструкцию ещё 19 терминалов", - привел данные Савельев.
Мишустин рассказал о планах модернизации аэродромных комплексов к 2030 году
21 июля 2025, 06:05