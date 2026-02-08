Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал о популярных южнокорейских товарах
18:30 08.02.2026 (обновлено: 19:09 08.02.2026)
Российский посол рассказал о популярных южнокорейских товарах
Российский посол рассказал о популярных южнокорейских товарах - РИА Новости, 08.02.2026
Российский посол рассказал о популярных южнокорейских товарах
Продовольственные, косметические и другие товары из Республики Корея, не подпадающие под санкционные ограничения, остаются востребованными на российском рынке,... РИА Новости, 08.02.2026
георгий зиновьев
россия
в мире
южная корея
2026
Новости
Российский посол рассказал о популярных южнокорейских товарах

Зиновьев: южнокорейские товары, не попадающие под санкции, популярны в России

Флаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи
© РИА Новости / Михаил Фомичев
СЕУЛ, 8 фев — РИА Новости. Продовольственные, косметические и другие товары из Республики Корея, не подпадающие под санкционные ограничения, остаются востребованными на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, южнокорейские производители продолжают присутствовать на российском рынке в тех сегментах, которые не затронуты санкциями, и успешно заполняют ниши, освободившиеся после ухода западных брендов.
"Хотел бы отметить, что продовольственные, косметические и другие товары РК, не подпадающие под санкции, пользуются популярностью у российских потребителей", — сказал Зиновьев.
Он добавил, что спрос на такую продукцию сохраняется, несмотря на общее сокращение объемов двусторонней торговли.
Россия по итогам 2025 года заняла шестое место среди крупнейших рынков сбыта корейской косметики. Экспорт косметической продукции из Республики Корея в Россию в 2025 году составил 361,6 миллиона долларов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск 10 февраля.
Заголовок открываемого материала