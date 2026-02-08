https://ria.ru/20260208/zinovev-2073050848.html
Российский посол рассказал о популярных южнокорейских товарах
Российский посол рассказал о популярных южнокорейских товарах - РИА Новости, 08.02.2026
Российский посол рассказал о популярных южнокорейских товарах
Продовольственные, косметические и другие товары из Республики Корея, не подпадающие под санкционные ограничения, остаются востребованными на российском рынке,... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:30:00+03:00
2026-02-08T18:30:00+03:00
2026-02-08T19:09:00+03:00
георгий зиновьев
россия
в мире
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103053/19/1030531950_1233:0:2905:941_1920x0_80_0_0_1a9e541ca6eb65535605406968a908c3.jpg
https://ria.ru/20260208/koreya-2073023180.html
https://ria.ru/20260208/zinovev-2073041649.html
россия
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103053/19/1030531950_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_3fa6028c08044028158d3364bdab3e33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий зиновьев, россия, в мире, южная корея
Георгий Зиновьев, Россия, В мире, Южная Корея
Российский посол рассказал о популярных южнокорейских товарах
Зиновьев: южнокорейские товары, не попадающие под санкции, популярны в России
СЕУЛ, 8 фев — РИА Новости. Продовольственные, косметические и другие товары из Республики Корея, не подпадающие под санкционные ограничения, остаются востребованными на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, южнокорейские производители продолжают присутствовать на российском рынке в тех сегментах, которые не затронуты санкциями, и успешно заполняют ниши, освободившиеся после ухода западных брендов.
"Хотел бы отметить, что продовольственные, косметические и другие товары РК, не подпадающие под санкции, пользуются популярностью у российских потребителей", — сказал Зиновьев
.
Он добавил, что спрос на такую продукцию сохраняется, несмотря на общее сокращение объемов двусторонней торговли.
Россия
по итогам 2025 года заняла шестое место среди крупнейших рынков сбыта корейской косметики. Экспорт косметической продукции из Республики Корея в Россию в 2025 году составил 361,6 миллиона долларов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск 10 февраля.