На севере Сахалина произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев - РИА Новости. Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали в Охинском районе на севере Сахалина, сообщил региональный главк МЧС России.
"В 11.06 (3.06 мск) 8 февраля по информации сейсмостанции "Южно-Сахалинск" зарегистрировано землетрясение на территории острова Сахалин", - говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным главка, эпицентр располагался в 42 километрах юго-западнее села Москальво Охинского района. Магнитуда составила 4,4, глубина - 13 километров, уточнило МЧС.
"Землетрясение ощущалось до трех баллов в селах Москальво и Некрасовка и городе Оха. Все службы работают в штатном режиме... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", - отметила пресс-служба министерства.
Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания и сооружения на предмет возможных повреждений.
