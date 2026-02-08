https://ria.ru/20260208/zelenskiy-2072999883.html
Зеленский заявил о введении новых санкций против России
Зеленский заявил о введении новых санкций против России - РИА Новости, 08.02.2026
Зеленский заявил о введении новых санкций против России
Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для...
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для высокоточного вооружения.
"Против таких компаний - поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов - мы вводим новые санкции... Вторым указом вводятся санкции против российского финансового сектора", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского
.
Также, по словам Зеленского, санкции введены против структур, якобы связанных с криптовалютами. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского союза, утверждает он.
На сайте Зеленского были опубликованы документы со списком лиц и компаний, попавших под санкции. Среди них 66 физических лиц и 60 компаний из РФ
, Китая
, Киргизии
, Грузии
, Панамы
и других стран.
Санкции, вводимые Киевом
, традиционно включают блокирование активов на территории Украины
, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий.