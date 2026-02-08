Зеленский заявил о введении новых санкций против России

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для высокоточного вооружения.

"Против таких компаний - поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов - мы вводим новые санкции... Вторым указом вводятся санкции против российского финансового сектора", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского

Также, по словам Зеленского, санкции введены против структур, якобы связанных с криптовалютами. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского союза, утверждает он.

Китая, Киргизии, Грузии, На сайте Зеленского были опубликованы документы со списком лиц и компаний, попавших под санкции. Среди них 66 физических лиц и 60 компаний из РФ Панамы и других стран.

Санкции, вводимые Киевом , традиционно включают блокирование активов на территории Украины , аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.