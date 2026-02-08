«

"Владимир Зеленский <…> из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи — сначала генсек НАТО Марк Рютте, а затем премьер Польши Дональд Туск — прибыли в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать войну. Даже если ценой тому будет уничтожение украинского народа. <…> Зеленский подчинился незамедлительно", — отмечается в материале.