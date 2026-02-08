МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Состоявшиеся на неделе визиты западных лидеров в Киев ознаменовали отстранение ЕС и НАТО от переговорного процесса по Украине, а главным их результатом стало принуждение Зеленского продолжать борьбу, чтобы помешать мирному процессу, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«
"Владимир Зеленский <…> из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи — сначала генсек НАТО Марк Рютте, а затем премьер Польши Дональд Туск — прибыли в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать войну. Даже если ценой тому будет уничтожение украинского народа. <…> Зеленский подчинился незамедлительно", — отмечается в материале.
«
"Цель состоит в том, чтобы создать препятствия на пути переговоров по урегулированию конфликта, из которого группа ЕС-НАТО отстранилась, постоянно стремясь, как и до сих пор, к продолжению конфликта", — обращает внимание издание.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе через обсуждение предложенного США мирного плана. При этом стремление Зеленского к переговорам остается под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, а наступательные действия российских войск — это именно принуждение к мирному решению.