"Зеленский подчинился": на Западе раскрыли будущее переговоров с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:15 08.02.2026
"Зеленский подчинился": на Западе раскрыли будущее переговоров с Россией
"Зеленский подчинился": на Западе раскрыли будущее переговоров с Россией
Состоявшиеся на неделе визиты западных лидеров в Киев ознаменовали отстранение ЕС и НАТО от переговорного процесса по Украине, а главным их результатом стало... РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мирный план сша по украине
нато
евросоюз
владимир зеленский
"Зеленский подчинился": на Западе раскрыли будущее переговоров с Россией

ЕС и НАТО отстранились от переговоров по Украине после встреч в Киеве

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Состоявшиеся на неделе визиты западных лидеров в Киев ознаменовали отстранение ЕС и НАТО от переговорного процесса по Украине, а главным их результатом стало принуждение Зеленского продолжать борьбу, чтобы помешать мирному процессу, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«
"Владимир Зеленский <…> из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи — сначала генсек НАТО Марк Рютте, а затем премьер Польши Дональд Туск — прибыли в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать войну. Даже если ценой тому будет уничтожение украинского народа. <…> Зеленский подчинился незамедлительно", — отмечается в материале.
Российская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Абсолютно ни при чем": на Западе резко высказались о России на переговорах
00:12
По словам автора статьи, визиты Рютте и Туска обусловлены тревогой западных элит относительно появившихся реальных перспектив достижения мирного урегулирования с Россией. Так, приверженность европейцев продолжать конфликт в этом контексте станет губительной для самого киевского режима.
«
"Цель состоит в том, чтобы создать препятствия на пути переговоров по урегулированию конфликта, из которого группа ЕС-НАТО отстранилась, постоянно стремясь, как и до сих пор, к продолжению конфликта", — обращает внимание издание.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе через обсуждение предложенного США мирного плана. При этом стремление Зеленского к переговорам остается под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, а наступательные действия российских войск — это именно принуждение к мирному решению.
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Сошли с ума": в США ужаснулись от планов Киева по новым территориям России
Вчера, 04:33
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
