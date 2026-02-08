Зеленский признал, что вернуть украинцев призывами не получится

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне сообщений об угрозе демографического кризиса признал, что вернуть покинувших Украину граждан флагами и призывами не получится.

Украинский кабмин в конце августа 2025 года разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполонили соцсети.