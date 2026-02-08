Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал, что вернуть украинцев призывами не получится - РИА Новости, 08.02.2026
20:24 08.02.2026
Зеленский признал, что вернуть украинцев призывами не получится
Владимир Зеленский на фоне сообщений об угрозе демографического кризиса признал, что вернуть покинувших Украину граждан флагами и призывами не получится. РИА Новости, 08.02.2026
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
украина
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский признал, что вернуть украинцев призывами не получится

Зеленский признал, что вернуть украинцев флагами и призывами не получится

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне сообщений об угрозе демографического кризиса признал, что вернуть покинувших Украину граждан флагами и призывами не получится.
Руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович 29 декабря 2025 года заявил, что демографический кризис и серьезный дефицит рабочей силы ожидаются на Украине, если уехавшие после 2022 года за границу граждане не вернутся на родину.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Разрушили все". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
Вчера, 16:23
"Люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, имеют право уехать. Словами, призывами, флагами вы не можете вернуть людей", - сказал Зеленский во время выступления перед студентами Киевского авиационного института, которое транслировал YouTube-канал его офиса.
Украинский кабмин в конце августа 2025 года разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполонили соцсети.
В январе 2026 года депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что как минимум 500 тысяч молодых людей выехали с Украины за последние полгода.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине
Вчера, 19:51
 
