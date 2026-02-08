МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский забивает последний гвоздь в крышку своего гроба, так как попытка убийства в Москве первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева в разгар переговоров описывает крайнюю степень безысходности Киева, выразил мнение в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.