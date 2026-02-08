Эксперт прокомментировал покушение на генерала Алексеева

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский забивает последний гвоздь в крышку своего гроба, так как попытка убийства в Москве первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева в разгар переговоров описывает крайнюю степень безысходности Киева, выразил мнение в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
"Очевидно, что покушение на генерала Алексеева есть прямой удар по переговорному процессу, который проходит в ОАЭ, и где главный переговорщик от России - непосредственный начальник этого самого генерала, руководитель ГРУ… Таким образом Зеленский забивает последний гвоздь в крышку своего гроба, так как покушение на Алексеева в разгар переговоров описывает крайнюю степень безысходности киевских властей", - сказал эксперт.
Он отметил, что несмотря на это, Россия продолжает вести диалог и на поле боя склонять Украину к завершению конфликта.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.