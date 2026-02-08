https://ria.ru/20260208/zapad-2073056482.html
"Глубоко ошиблись". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за России
"Глубоко ошиблись". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за России - РИА Новости, 08.02.2026
"Глубоко ошиблись". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за России
Одна из причин, почему Запад оказался в проигрыше в рамках украинского кризиса, заключается в том, что он повторил вековую ошибку, недооценив Россию, пишет... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T19:05:00+03:00
2026-02-08T19:05:00+03:00
2026-02-08T19:05:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062913708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82924e441bd5a308467a85947fda21e2.jpg
https://ria.ru/20260208/kallas-2073021955.html
https://ria.ru/20260208/ukraina-2073026808.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062913708_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d146a4a4ca7bf36d386b97fbe1617403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, европа, дональд трамп, евросоюз
В мире, Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
"Глубоко ошиблись". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за России
Telegraph: Запад оказался в проигрыше из-за того, что недооценил Россию