Рейтинг@Mail.ru
"Глубоко ошиблись". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за России - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/zapad-2073056482.html
"Глубоко ошиблись". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за России
"Глубоко ошиблись". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за России - РИА Новости, 08.02.2026
"Глубоко ошиблись". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за России
Одна из причин, почему Запад оказался в проигрыше в рамках украинского кризиса, заключается в том, что он повторил вековую ошибку, недооценив Россию, пишет... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T19:05:00+03:00
2026-02-08T19:05:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062913708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82924e441bd5a308467a85947fda21e2.jpg
https://ria.ru/20260208/kallas-2073021955.html
https://ria.ru/20260208/ukraina-2073026808.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062913708_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d146a4a4ca7bf36d386b97fbe1617403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, дональд трамп, евросоюз
В мире, Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
"Глубоко ошиблись". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за России

Telegraph: Запад оказался в проигрыше из-за того, что недооценил Россию

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Одна из причин, почему Запад оказался в проигрыше в рамках украинского кризиса, заключается в том, что он повторил вековую ошибку, недооценив Россию, пишет Telegraph.
"Европейцы глубоко ошиблись. С момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада. <…> За эти годы она обрела независимость от глобальной финансовой системы, которая основана на долларе", — говорится в публикации.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Полный абсурд". В США набросились на Каллас из-за выходки против России
Вчера, 15:49
Автор статьи подчеркнул, что финансовые трудности в конечном итоге испытывает именно Европа: после того, как президент США Дональд Трамп решил прекратить финансирование Киева, ЕС осознал, что у него больше нет ресурсов для продолжения поддержки Украины.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Европа начала оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Разрушили все". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
Вчера, 16:23
 
В миреРоссияСШАЕвропаДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала