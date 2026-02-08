Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Запада"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 08.02.2026 (обновлено: 13:51 08.02.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 08.02.2026
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли более 150 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
россия
вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Запада"

Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 150 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Нечволодовка, Новоосиново, Печкнеги и Шийковка Харьковской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.
"Противник потерял более 150 военнослужащих, 12 пикапов и четыре склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
ВС России поразили объекты ТЭК и инфраструктуры ВСУ
Вчера, 12:40
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
