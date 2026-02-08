https://ria.ru/20260208/zapad-2072996572.html
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли более 150 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:25:00+03:00
2026-02-08T12:25:00+03:00
2026-02-08T13:51:00+03:00
россия
