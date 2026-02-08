Захарова прокомментировала обвинения в адрес литовской певицы Шивокайте

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес литовской певицы Йесики Шивокайте, исполняющей песни на литовском языке, которую подвергли критике за якобы "слишком славянские" мелодии с "русскими мотивами", заявив, что обвиняющие певицу - нацисты.

Она отметила, что Йесика зарабатывает до миллиона евро в год на своём личном бренде, а "постаревшие и потускневшие" литовские звезды в лице лауреатов конкурса "Вильнюсские башни" просто не могут перенести, что кто-то делит с ними сцену, а к тому же, "невиданное дело", использует "славянские музыкальные мотивы".