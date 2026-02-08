Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала обвинения в адрес литовской певицы Шивокайте
20:05 08.02.2026
Захарова прокомментировала обвинения в адрес литовской певицы Шивокайте
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес литовской певицы Йесики Шивокайте, исполняющей песни на литовском языке
2026
Захарова прокомментировала обвинения в адрес литовской певицы Шивокайте

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес литовской певицы Йесики Шивокайте, исполняющей песни на литовском языке, которую подвергли критике за якобы "слишком славянские" мелодии с "русскими мотивами", заявив, что обвиняющие певицу - нацисты.
Литовскую певицу Йесику Шивокайте обвинили в том, что её мелодии "слишком славянские". Сперва советско-литовский певец Эгидиус Сипавичус, дипломант "Юрмалы-86", заявил, что литовка Йесика для него – "чересчур славянка", а затем Йоланта Забарскайте, бывший директор Института литовского языка, который был основан в мультиязычной советской Литве, где русский и литовский были официальными языками, в эфире местного радио задалась вопросом, что неужели слушатели не замечают, что Йесика представляет славянскую традицию.
"Где-то мы уже этот кошмар видели… примерно 85-90 лет назад… Нацисты уродливые", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Йесика зарабатывает до миллиона евро в год на своём личном бренде, а "постаревшие и потускневшие" литовские звезды в лице лауреатов конкурса "Вильнюсские башни" просто не могут перенести, что кто-то делит с ними сцену, а к тому же, "невиданное дело", использует "славянские музыкальные мотивы".
"Что бы ни говорили все эти деятели в угоду текущей русофобской конъюнктуре в странах Прибалтики, правда заключается в том, что литовский и русский языки имеют общее происхождение — от балтославянского праязыка. Наши предки тесно взаимодействовали на протяжении многих веков, обмениваясь знаниями и культурно обогащая друг друга", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
