Запорожская атомная электростанция — крупнейший технологический бриллиант Европы — как громадный поплавок, то опускается, то вновь выныривает на бурную поверхность информационного моря. Сейчас она вновь пошла вверх. В частности, глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Россия готова обсуждать с зарубежными партнерами варианты взаимодействия по ЗАЭС, но Москва при этом исходит из единственного варианта: станция будет находиться в собственности и под управлением России.

Мы не просто так упомянули периодичность медийного всплытия ЗАЭС. Буквально месяц назад действующий руководитель станции Юрий Черничук подчеркнул, что не может быть и речи ни о каком совместном управлении. ЗАЭС находится под контролем и в ответственной эксплуатации специально созданного акционерного общества "ЭО ЗАЭС". Оно, в свою очередь, является безраздельной собственностью концерна "Росэнергоатом", подчиняется и ведет деятельность в строгом соответствии с российскими и международными регламентами — в частности, согласно требованиям МАГАТЭ. Директора станции поддержал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров. Он в ответ на соответствующий вопрос совершенно логично предложил встречно рассмотреть варианты совместного управления автомобильной отраслью Германии.

Череда выступлений уполномоченных лиц вызвана одним из выступлений Владимира Путина, когда осенью прошлого года глава государства после встречи в Анкоридже с Дональдом Трампом вскользь упомянул, что Россия и США обсуждали варианты совместного управления ЗАЭС. Информационные вампиры вцепились в эти слова, проигнорировав остальную часть речи президента, где он сказал, что это сугубо американская инициатива: Вашингтон хоть тушкой, хоть чучелком пробует втиснуться в структуру управления ключевым энергетическим объектом не только новых российских регионов, но и Украины.

Специально, чтобы не оставалось двойственной недосказанности и поводов для манипуляций, напомним, что Владимир Путин упоминал, что Вашингтон желает в любой (жирно подчеркнем это слово) форме обеспечивать работу ЗАЭС. В идеальном варианте стать совладельцем станции, а если нет, то хотя бы выполнять роль гаранта безопасности и посредника по перепродаже электроэнергии на Украину.

И здесь мы подходим к черте, переступая которую, нужно глубоко вдохнуть, успокоиться и отрешиться от скоропалительных оценок.

Москва посылает четкие сигналы, что государственная и корпоративная принадлежность Запорожской АЭС не подлежит обсуждению и в будущем станция однозначно будет управляться специалистами "Росатома" в рамках полного оперативного цикла — от изготовления тепловыделяющих сборок для реакторов до извлечения и утилизации отработанного ядерного топлива. При этом Москва показывает, что готова обсуждать схемы организации сбыта продукции АЭС (читай: продажи электроэнергии), в том числе при посредничестве американского правительства и национальных компаний.

Именно в этой точке осознания нужно сохранять голову холодной и не поддаваться на уловки манипуляторов, играющих на наших с вами рефлекторных патриотических эмоциях. Каждому из нас хотелось бы, чтобы Запорожская АЭС находилась в России и трудилась в ее интересах, однако реальность такова, что в текущем моменте истории это достаточно проблематично по целому ряду объективных причин.

ЗАЭС расположена у Каховского водохранилища, чья вода используется в качестве естественного хладагента. На противоположном берегу в удалении на 10-15 километров засели части ВСУ, которые ведут систематические обстрелы станции и прилегающей инфраструктуры. Для современных дронов и ракет подобное расстояние — мизер, поэтому украинские террористы за прошедшее время сильно повредили и питающие ЛЭП (Ферросплавная и Днепровская), и магистрали по передаче выработанной электроэнергии. Именно по этой причине все блоки АЭС уже давно переведены в режим холодного останова. Кроме того, из-за постоянных повреждений входящих ЛЭП энергообеспечение станции регулярно переводилось на генераторы. Восстановить постоянное питание удалось на рубеже сентября-октября прошлого года, когда при посредничестве МАГАТЭ установился режим тишины, но, если говорить прямо, они прекратились после того, как Зеленскому поставили недвусмысленную задачу из Вашингтона.

Устранить этот фактор можно двумя способами. Первый вариант: можно резко сдвинуть линию соприкосновения вглубь украинской территории, что требует форсирования Днепра, создания, расширения и удержания плацдарма на оперативную глубину хотя бы в 50 километров. Это не устранит, но минимизирует опасность ракетных обстрелов. Насколько этот сценарий реализуем и, что важнее, нужен в войсковом плане, вопрос к профильным специалистам, но он в любом случае потребует времени и неизвестных затрат.

Как альтернативу можно пригласить в качестве "прокладки" американцев. Естественно, хотелось бы без этого обойтись, но в текущей диспозиции выбор довольно простой. Либо прибегать к услугам посредника, либо станция и дальше будет стоять громадой холодного бетона с оборванными по кругу проводами, генерируя убытки, ведь поддержание ее в работоспособном состоянии обеспечивается за счет федерального бюджета. АЭС должна работать, в противном случае это изрядная финансовая обуза.

Еще один важный аспект состоит в том, что даже если фронт рухнет и наши войска создадут полосу безопасности на необходимую глубину, то раскочегарить ЗАЭС на полную мощность все равно не получится. Шесть гигаватт установленной мощности на выходе превращаются в 40 миллиардов киловатт-часов — вроде бы целое богатство, но в реальности чемодан без ручки.

Эти 40 миллиардов сегодня просто некуда сбывать.

Согласно куцым данным, на момент начала СВО только Запорожская область имела шесть гигаватт атомных и 3,6 гигаватта тепловых генерирующих мощностей. Этого с лихвой хватало на обеспечение не только собственных, но и нужд соседних промышленно развитых областей вроде Днепропетровского производственного кластера. Сколько область потребляет сегодня, неизвестно, но явно меньше, а с учетом отсутствия перетоков на Украину девать избыток энергии просто некуда. Однажды начнется восстановление Донецко-Луганской производственной агломерации, а пока каждая из многострадальных республик потребляет скромные 15 миллиардов киловатт-часов. Есть энергомост в Крым, но и там не нужно запорожское электричество. С момента воссоединения "оккупанты" построили на полуострове две новенькие газовые электростанции, полностью закрыв все потребности.

А вот на Украине, где, по словам нового министра энергетики, выбита практически вся тепловая генерация, дефицит электроэнергии колоссальный, с глубиной на годы вперед. Украина сама себе запретила любые торговые отношения с Россией, но все прекрасно помнят многолетнюю клоунаду с реверсными покупками газа, когда российское голубое топливо на бумаге меняло своего владельца с "Газпрома" на произвольную западную компанию. Избыточную энергию можно формально продавать американскому посреднику, а тот уже с наценкой будет его сбывать Киеву. Последний по этому поводу переживать не будет, так как украинская власть фактический банкрот, а оплачивать товар с наценкой в любом случае будут дорогие европейские друзья.